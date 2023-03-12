عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: نواجه أزمة مياه حقيقية.. و7 ملايين مواطن يعانون من الجفاف

رئيس الوزراء العراقي،
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن معاناة أكثر من 7 ملايين مواطن من الجفاف بسبب ممارسات دول المنبع الأحادية.

جاء ذلك خلال إطلاقه مبادرة كبرى للتشجير تشمل زراعة خمسة ملايين نخلة وشجرة في عموم العراق.

وأوضح أن أكثر من 7 ملايين مواطن، تضرروا بعد ما عانت مناطقهم من الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعةِ والصيد.

ولفت السوداني، إلى أن "الحكومة ماضية في برنامجها الذي أولى معالجة تأثيرات التغيرات المناخية أهمية خاصة، وقد وضعت معالجات عدّة لتخفيف الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي ترافق التغير". 

من جانبها، أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية، داعية إلى ضرورة التحرك الجماعي لوضع الحلول.

وقالت بلاسخارت، اليوم الأحد، إن “الأمم المتحدة جزء من مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه محافظة البصرة وهو شعور بوجود حاجة ملحة لإيجاد الحلول لأزمة المياه في العراق”.

وأضافت “علينا أن نتحرك جميعاً من أجل وضع الحلول وأن العراق لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده”، مؤكدة “حاجة العراق إلى الدعم سواء من المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية الدولية أو دول الجوار وغيرها”.

العراق الأمم المتحدة التغيرات المناخية رئيس الوزراء العراقي الجفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

قرار عاجل من الأهلي ضد عقوبة كهربا

أخبار تهمك.. مفاجأة بأسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس اليوم

إبراهيم سعيد يطالب بالإطاحة بـ 6 لاعبين من الأهلي

ترشيحاتنا

صحف السعودية: تعديلات على العلم السعودي وإنشاء شركة طيران عالمية.. استشهاد 3 فلطسينيين في الضفة

مختار جمعة يستقبل وزير القوى العاملة ويتفقدان لجان الانتخابات النقابية بالأوقاف

بسبب الضباب.. حادث مروري مروع بين 21 سيارة في روسيا

بعد سقوط الأهلي أفريقياً .. 6 نقاط فى روشتة إنقاذ الكرة المصرية

رئيس الوزراء العراقي: نواجه أزمة مياه حقيقية.. و7 ملايين مواطن يعانون من الجفاف

ياميش رمضان بأقل الأسعار.. سوق العطارين بدمياط معلم تاريخي وأجواء ساحرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون عمليات.. أمريكي يفقد 165كجم من وزنه بهذه الطريقة

تحذير . مادة موجودة في الماء تسبب الإصابة بسرطان البروستاتا

2 متر ونص.. شاهد أطول رجل في الهند

فقدت بصرها.. شاهد بكاء البلوجر سارة محمد يثير تعاطف السوشيال ميديا

فيديو

شاهد.. وصلة رقص لـ هيفاء وهبى ووالدتها فى عيد ميلادها تثير الجدل

دراما رمضان 2023.. محمد سامي يكشف تفاصيل جعفر العمدة

الفنانة إيمان عبدالعزيز تكشف عن خيانة زوجها.. شاهد ماذا فعل الأخير «فيديوجراف»

هزيمة مخزية.. ماذا قال خبراء الرياضة عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ