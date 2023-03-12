رئيس الوزراء العراقي: نواجه أزمة مياه حقيقية.. و7 ملايين مواطن يعانون من الجفاف

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن معاناة أكثر من 7 ملايين مواطن من الجفاف بسبب ممارسات دول المنبع الأحادية.

جاء ذلك خلال إطلاقه مبادرة كبرى للتشجير تشمل زراعة خمسة ملايين نخلة وشجرة في عموم العراق.

وأوضح أن أكثر من 7 ملايين مواطن، تضرروا بعد ما عانت مناطقهم من الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعةِ والصيد.

ولفت السوداني، إلى أن "الحكومة ماضية في برنامجها الذي أولى معالجة تأثيرات التغيرات المناخية أهمية خاصة، وقد وضعت معالجات عدّة لتخفيف الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي ترافق التغير".

من جانبها، أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية، داعية إلى ضرورة التحرك الجماعي لوضع الحلول.

وقالت بلاسخارت، اليوم الأحد، إن “الأمم المتحدة جزء من مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه محافظة البصرة وهو شعور بوجود حاجة ملحة لإيجاد الحلول لأزمة المياه في العراق”.

وأضافت “علينا أن نتحرك جميعاً من أجل وضع الحلول وأن العراق لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده”، مؤكدة “حاجة العراق إلى الدعم سواء من المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية الدولية أو دول الجوار وغيرها”.