عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: أئمة الأوقاف يوجهون الشكر للرئيس على زيادة بدل صعود المنبر

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب

ثمن النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم جميع أنواع الدعم المالي والمعنوي للأئمة والدعاة وإصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بزيادة بدل صعود المنبر للأئمة بمبلغ 400 جنيه بداية من شهر مارس الحالي، مؤكدًا أن هذا القرار لقي ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق لدى جميع الأئمة على مستوى الجمهورية.

 

وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم: إن الأئمة بمجرد صدور هذا القرار احتفوا به عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، موجهين التحية والتقدير للرئيس السيسي ولرئيس الوزراء وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدين أن الرئيس السيسي هو أول قائد في تاريخ مصر يعطي أولوية قصوى للاهتمام بملف الدعوة الإسلامية، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأئمة والدعاة.

 

وأكد النائب أشرف أمين أن الدكتور محمد مختار جمعة وجميع قيادات وزارة الأوقاف ومديري مديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية قدموا نموذجًا رائعًا في كل ما يتعلق من ملفات وقضايا تتعلق بدور وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن العمل داخل وزارة الأوقاف بجميع قطاعاتها وهيئاتها يسير كالساعة السويسرية، وأن تطبيق القانون ولوائح العمل أصبح هو المعيار الرئيسي لكل من يعملون داخل هذه الوزارة التي تعددت أدوارها في عهد الرئيس السيسي وأصبح لها العديد من الأدوار التي تتماشى مع سياسات القيادة السياسية في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

 

وقال النائب أشرف أمين إن أكبر دليل على ذلك نجاحات مبادرات وزارة الأوقاف في إطلاق مشروعين كبيرين يحظيان باهتمام كبير من القيادة السياسية وهما صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام، موجهًا تحية قلبية لجميع المواطنين الذين يشاركون في هذين المشروعين الناجحين، مؤكداً أن نجاح المشروعين لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال متابعة مستمرة من الدكتور محمد مختار جمعة على تنفيذهما بكل شفافية وعدالة خاصة أن جميع المشرفين والقائمين على المشروعين لا يتقاضون مليمًا واحدًا وهم يشعرون بسعادة غامرة خلال جهودهم الكبيرة داخل المشروعين.

الأئمة الرئيس السيسي زيادة بدل صعود المنبر الدعوة الإسلامية وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

قرار عاجل من الأهلي ضد عقوبة كهربا

سرقة فيلا النجم العالمي محمد صلاح بالتجمع الأول

ترشيحاتنا

نسخة كهربائية كلاسيكية من فولكس فاجن بيتل.. المواصفات والسعر

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 مارس 2023

حكم تجهيز شنط رمضان من زكاة المال

قلب ولدي عليا حجر.. تفاصيل تمزيق شاب لجسد والدته في سوهاج

لتوفير العملة الصعبة.. زيادة حافز توريد القمح المحلي إلى 1250 جنيها للإردب

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقيلولة.. 3 فوائد لن تتوقعها

تصميم جريء.. عبير صبري تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

بيخون بمزاجه.. رضوى الشربيني: مافيش ست خطافة رجالة |فيديو

بالأحمر الجريء.. يسرا تستعرض جمالها بصور جديدة | شاهد

فيديو

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق والدولار بالبنوك

هجمة شتوية.. الأرصاد تحذر من رياح وبرودة وأمطار

متجوزة عرفي وفي شقتها 860 طربة حشيش.. من هي البلوجر آية إيهاب؟«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ