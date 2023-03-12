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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتفاقية تعاون بين جامعتي المنوفية و المصرية للتعلم الإلكتروني

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مجلس إدارة اتفاقية التعاون بين الجامعة والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بحضور مجلس الإدارة الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية، الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية للتعليم والطلاب، الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي، ومن الجامعة المصرية الدكتور رأفت أحمد عميد كلية إدارة الأعمال، الدكتور كمال حمزة مدير برنامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتى هذا الاجتماع فى إطار تفعيل بنود إتفاقية التعاون المشترك المبرمة بين الجامعتين فيما يتعلق بالمجال الأكاديمي بشأن منح شهادات علمية مشتركة joint degrees ، وإنطلاقاً من متابعة الجهود المبذولة فى هذا الشأن وتحقيقا للأهداف المنصوص عليها بالإتفاقية.

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واستعرض رئيس الجامعة أعداد الملتحقين في برنامجي (تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج إدارة الأعمال بكلية إدارة الأعمال، ومدى القدرة الاستيعابية للأماكن والقاعات الدراسية المخصصة لفرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في جامعة المنوفية فى مبنى كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالمجمع النظرى للكليات خاصة في ظل ارتفاع أعداد الطلاب بالبرنامجين والإقبال المتزايد على تلك البرامج، ومناقشة إمكانية توفير مسارات وإمكانات للقيام بأنشطة طلابية لطلاب البرامج المشتركة مثيل نظرائهم من جامعة المنوفية، بالإضافة إلى وضع آلية ثابتة لاستخراج شهادات التخرج واعتماد النموذج الذي تم التوافق عليه من الجامعتين.

جامعة المنوفية المنوفية تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية رئيس جامعة المنوفية

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