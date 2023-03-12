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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تجري عشرات العمليات و الكشوفات الطبية لمتضرري الزلزال في سوريا و تركيا

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء السعودية ، اليوم الأحد، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة الريحانية الحدودية نفذ مشروع حياة،  لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.


وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 512 حالة في تخصصات الباطنية والجراحة وجراحة العظام، و إجراء 10 عمليات جراحية للكبار والصغار، وصرف الدواء لـ 271 فردا.


ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

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وكانت قد أفادت صحف تركية، اليوم الأحد ، بوقوع بركان رملي في عدة مدن من التى وقع فيها الزلزال المدمر.

وجاء في الصحف: "مع تمزق خط الصدع في منطقة الزلزال تشكل بركان رملي بطول 10-15 مترا وارتفاعه من مترين إلى مترين في أديامان وهاتاي وكهرمان مرعش وملاطية".

ذكرت وسائل إعلام في تركيا منذ قليل أن زلزالًا جديدًا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة أضنة التركية.

وعلى الجانب الآخر أعلن رئيس وكالة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، يونس سيزر، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في بلاده إلى 47975 قتيلا بينهم 6278 أجنبيا، معظمهم سوريون.


// انتهى //

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