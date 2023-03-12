رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح مركز القياس والتقويم.. صور

استقبل الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، وفد مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.

ضم الوفد كلاً من: الدكتور سحر سيد أمين، مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والدكتور عزة عبد الله، أستاذ بكلية الآداب جامعة بنها، والدكتور عرفة سلامة، أستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، والدكتور هشام عزت سعد، الخبير الداخلي بمركز القياس والتقويم، والدكتور أحمد فخري- الخبير الداخلي بمركز القياس والتقويم.



جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور عمرو على سعد مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة والدكتور تامر كامل مدير مشروع إنشاء مركز للقياس والتقويم بالجامعة والدكتور شيماء سرور نائب مدير مشروع إنشاء مركز للقياس والتقويم بالجامعة.

وعلى هامش الزيارة، افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ مركز القياس والتقويم بالجامعة، والتوقيع على محضر تسليم وتسلم مشروع إنشاء مركز للقياس والتقويم بالجامعة ووحدات للقياس والتقويم بكلية الآداب والتربية الرياضية، وزيارة دعم فني لمشروع ميكنة الاختبارات العملية والشفوية بكلية الصيدلة.

وصرح رئيس الجامعة، أن أهداف المركز تتلخص في نشر ثقافة تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات وتعميق ثقافة القياس والتقويم على المستوى التعليمي والإداري وإصدار الأدلة المطلوبة في مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات في ضوء المعايير الأكاديمية القومية المرجعية المعتمدة ونشرها بوحدات القياس والتقويم الطلابي بكليات الجامعة ومتابعة تفعيل ميثاق تقويم الطلاب في وحدات القياس والتقويم التي تم إنشائها وتأهيل كوادر وخبراء في مختلف مجالات اهتمام المركز لتقديم الدعم الفني المطلوب للكليات وقياس دوري لأثر ومردود وحدات القياس والتقويم الطلابي بالكليات وتفعيل دورها في ضوء الهدف من إنشائها وتقديم الدعم الفني للكيان في مجال إنشاء بنوك للأسئلة بمختلف تخصصاتها وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات المختلفة وإعداد المدربين في مجال التقويم بكليات الجامعة.

وأضاف أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا، وحرص الجامعة على أن تكون جامعة ذكية ابتكارية تعمل على تطبيق التقنيات الرقمية في التعليم التكنولوجي، وتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، فالجامعات التكنولوجية قاطرة التقدم لمستقبل أفضل.

جدير بالذكر أن مركز القياس والتقويم والاختبارات الإلكترونية بالجامعة يضم وحدة الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الآلي ووحدة التحليل الإحصائي ووحدة العلاقات العامة والنشر والإعلان ووحدة المتابعة والدعم الفني ووحدة التدريب.

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