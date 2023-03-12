محافظ جنوب سيناء يتابع الحالة الصحية لأسرة سعودية تعرضت لحادث على الطريق الدولي

حرص اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على زيارة أسرة سعودية تعرضت لحادث على الطريق الدولي الجديد، خلال عودتها من مدينة شرم الشيخ متجهة إلى القاهرة، وذلك خلال تفقده اليوم لمستشفى رأس سدر المركزي، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة إيناس سمير، نائب للمحافظ، و الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، وعلي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتمنى المحافظ الشفاء العاجل لكافة أفراد الأسرة.

واستمع المحافظ إلى آراء الأسرة المصابة حول الخدمات والرعاية الطبية التي تقدم لهم داخل المستشفى، والذين أشادوا بمستوى الخدمات، والمعاملة الجيدة الحسنة التي يتميز بها المصريين.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل للأسرة المصابة، خاصة أنه توجد طفلة مصابة لا يتجاوز عمرها 6 شهو، مطالبا ضرورة توفير كافة أساليب الرعاية لهم.

من جانبه قدم الشيخ حمدان المسعودي، رب الأسرة السعودية، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، على اهتمامه بزيارة أبنائه، مشيدا بكفاءة الأطباء ، وأطقم التمريض.

وقال الشيخ حمدان المسعودي، إنه لم يكن يتوقع هذا المستوى العالي من جودة الخدمات الطبية التي تقدم داخل مستشفى رأس سدر، سواء كان على مستوى الكفاءة الطبية، أو التجهيزات الغير مسبوقة.كما قدم الشكر لمدير المستشفى، وكافة العاملين بها.

جدير بالذكر أنه جرى تطوير مستشفى رأس سدر المركزي ورفع كفائتها الاستيعابية لتصل إلى إجمالي 73 سريرا، بواقع 46 سريرا بالقسم الداخلي، و 16 سريرا بقسم الاستقبال والطوارئ، كما تضم الرعايات بكافة مستوياتها 11 سريرا، إضافة إلى 6 غرف للعمليات والإفاقة، و 8 حضانات بقسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، و 9 ماكينات الغسيل الكلوي.

و تقدم المستشفى الخدمات الطبية في كافة التخصصات بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مشيرا إلى أن العيادات الخارجية بالمستشفى تقدم الخدمة الطبية في 10 تخصصات هم "جراحة عامة، عظام، جلدية، أسنان، باطنة، النساء والولادة، الأطفال، أنف وأذن، رمد، مسالك".

فودة يتابع حالة الأسرة

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