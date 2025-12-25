مجدي مرشد: قوافل زاد العزة تعكس أن مصر ستظل الركيزة الأساسية في تقديم الدعم الإنساني لغزة

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، أن قوافل “زاد العزة” تأتي في إطار الدور التاريخي والثابت الذي تقوم به مصر قيادةً وشعبًا في دعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته الإنسانية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها.

وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن الدولة المصرية لم تتخلَّ يومًا عن مسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن التحركات المصرية المستمرة سواء على المستوى الإنساني أو السياسي تعكس التزامًا حقيقيًا بحماية المدنيين ودعم صمود الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن القافلة تحمل مساعدات غذائية وطبية وإغاثية عاجلة، وتُجسد روح التكافل والتضامن الإنساني التي يتميز بها الشعب المصري، مؤكدًا أن هذه الجهود تتم بتنسيق كامل مع مؤسسات الدولة، وفي إطار استراتيجية واضحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار الدكتور مجدي مرشد إلى أن مصر ستظل الركيزة الأساسية في تقديم الدعم الإنساني لغزة، وستواصل العمل من أجل وقف العدوان، وتسهيل دخول المساعدات، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في الحياة والكرامة والحرية مشددا على أهمية تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من الاحتلال الاسرائيلي