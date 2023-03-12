هبوط مؤشرات أسواق المال العربية خلال مستهل تعاملات الأسبوع| تراجع للسيولة بالسوق السعودية.. وجماعي لمؤشرات البورصة المصرية.. و«الكويت» تكتسي باللون الأحمر

أسواق المال العربية

تراجع السيولة بسوق الأسهم السعودية

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة مصر

بورصة الكويت تختتم التعاملات باللون الأحمر

سيطر اللون الأحمر على أسواق المال العربية، وسط تراجع قطاعات الاتصالات والبنوك خلال ختام تعاملات اليوم الأحد.

ونستعرض خلال السطور التالية، حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقي دبي و أبوظبي، لكونهما إجازة أسبوعية اليوم، وتستأنفان تداولاتهما غدا الإثنين.



الأسهم ترتفع بمؤشر مسقط

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط "مسقط 30" بنهاية تعاملات اليوم الأحد بنسبة 0.26 بالمائة، عند مستوى 4862.32 نقطة، رابحاً 12.79 نقطة عن مستوياته في جلسة الخميس الماضي.

وساهم القطاع المالي في الأداء الإيجابي لمؤشر مسقط اليوم، وانفرد القطاع بارتفاع نسبته 0.26 بالمائة، مدفوعاً بارتفاع سهم أومنفيست بنسبة 2.08 بالمائة، وارتفع سهم مدينة مسقط للتحلية بنسبة 2.02 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات قطاعي الصناعة والخدمات، ليهبط الأول 0.53 بالمائة؛ بضغط سهم ريسوت للأسمنت المتراجع بنسبة 7.33 بالمائة، وتراجع الخليجية للفطر بنسبة 3.6 بالمائة.

كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.49 بالمائة؛ مع تقدم سهم ظفار لتوليد الكهرباء على المتراجعين اليوم بنسبة 8.7 بالمائة، وتراجع السوادي للطاقة بنسبة 3.12 بالمائة.

وحد من تراجع قطاع الخدمات اليوم صدارة سهم العمانية القطرية للتأمين للرابحين بنسبة 4.94 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 9.03 مليون سهم، مقابل 10.88 مليون سهم بالجلسة الماضية.

وارتفعت قيمة التداولات إلى 4.19 مليون ريال، مقارنة بنحو 2.79 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم “شل العمانية للتسويق" الأسهم النشطة حجماً وقيمةً اليوم، بتداول 2.02 مليون سهم، بقيمة 1.82 مليون ريال.



قطاعات الاتصالات والبنوك تدفع بسوق الأسهم السعودية للهبوط

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد، باللون الأحمر، ليعاود خسائره، في ظل انخفاض 3 قطاعات كبرى بقيادة البنوك والاتصالات، وسط تراجع السيولة مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً 0.76% بخسائر بلغت 79.36 نقطة، هبط بها إلى مستوى 10,383.82 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول إلى 3.43 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال، وهبطت كميات التداول إلى 134.4 مليون سهم مقارنة بـ148.27 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

وعلى مستوى أداء القطاعات، جاء إغلاق 15 قطاعا باللون الأحمر بصدارة قطاع البنوك الذي هبط بنسبة 1.82%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً نسبته 0.17%.

وأغلقت بقية القطاعات على ارتفاع، وتصدر قطاع الأدوية المكاسب بعد صعوده 2.26%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بارتفاع نسبته 1.06%، وأغلق قطاع الطاقة مرتفعا 0.24%.

وشملت الخسائر 132 سهماً تصدرها سهم "البلاد" بنسبة تراجع بلغت 3.55%، وجاء إغلاق 75 سهماً باللون الأخضر، بصدارة سهم "البحري" الذي صعد 9.93%.

وسجل سهم "أرامكو السعودية" أعلى قيمة تداول بـ 241.6 مليون ريال، وأغلق دون تغيير، بعد إعلان النتائج المالية والتوزيعات، وكانت أعلى الكميات لسهم "أمريكانا" بكمية بلغت 30.52 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.21%، بخسائر بلغت 39.37 نقطة، هبطت به إلى مستوى 18,965.3 نقطة.

وتصدر سهم "آيكتك" قائمة الخسائر بعد هبوطه 7.16%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "لين الخير" الذي أغلق مرتفعا 18.3%.

القياديات تتراجع بمؤشر عمَّان بتعاملات الأحد

تراجع المؤشر العام لبورصة عمَّان بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع بنسبة 2.25 بالمائة، ليصل إلى مستوى 2642.02 نقطة، فاقدًا 60.8 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر اليوم بتراجع أسهم قيادية؛ وهبط جوبترول بنسبة 4.46 بالمائة، وتراجع البنك الإسلامي الأردني بنسبة 0.74 بالمائة، ومناجم الفوسفات بنسبة 7.5 بالمائة، وتفوق الأسهم الـ 3 مجتمعة ربع من الوزن النسبي للمؤشر.

وشهدت المؤشرات القطاعية تراجعاً جماعياً، وتقدمها الصناعة بنسبة 4.71 بالمائة، مع تقدم مناجم الفوسفات القيادي على المتراجعين اليوم، وتراجع سهم المواسير المعدنية بنسبة 4.35 بالمائة.

وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.14 بالمائة، بضغط جوبترول القيادي، وتراجع سهم الدولية للفنادق والأسواق بنسبة 4 بالمائة.

وحد من تراجع قطاع الصناع اليوم صدارة سهم الأسواق الحرة للرابحين بالسوق الأول اليوم بنسبة 6.36 بالمائة.

وكان المالي أقل القطاعات تراجعاً اليوم بنسبة 1.25 بالمائة، بضغط البنك الإسلامي الأردني القيادي، وتراجع البنك العربي بنسبة 0.21 بالمائة.



وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 13.29 مليون سهم مقابل 2.99 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت قيمة التداولات إلى 16.49 مليون دينار، مقابل 5.33 مليون دينار بالجلسة السابقة.



بورصة الكويت تختتم التعاملات باللون الأحمر

اختتمت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد باللون الأحمر؛ بضغط انخفاض 7 قطاعات يتقدمها السلع الاستهلاكية، فيما تصدر سهم شركة بيان للاستثمار التراجعات بعد عودة التداولات على السهم.

هبط مؤشر السوق الأول 0.72%، وتراجع "العام" 0.62%، كما نزل المؤشران الرئيسي 50 بواقع 0.74%، والرئيسي 0.13% عن مستوى الخميس الماضي.

بلغت قيمة تداول بورصة الكويت 33.75 مليون دينار، وزعت على 120.31 مليون سهم، بتنفيذ 7.31 ألف صفقة.

أثر على الجلسة انخفاض 7 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بنحو 1.29%، بينما ارتفعت 4 قطاعات تقدمها الخدمات الاستهلاكية بـ 3.74%، فيما استقر قطاعان آخران.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم "سينما" القائمة الخضراء بـ20.84%، بينما جاء "بيان" على رأس التراجعات بـ 30.6%، علماً بأن البورصة أعادت التداول على السهم اليوم بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية.

وبشأن الأنشط، تصدر "بيتك" المتراجع 0.80% نشاط التداول على كافة المستويات بكميات 15.35 مليون وسيولة بقيمة 13.23 مليون دينار.

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.19%، ما يعادل 1.28 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 657.22 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 324,588 سهماً، بقيمة إجمالية 710,133.81 دولار نفذت من خلال 126 صفقة .



تراجع مؤشرات بورصة مصر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 16042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.55% ليصل إلى مستوى 2795 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.91% ليصل إلى مستوى 18837 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 6636 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليصل إلى مستوى 3001 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 4394 نقطة.

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأحد على تراجع بضغط قطاعي المال والاتصالات.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.07 بالمائة، إلى مستوى 1910 نقاط.

وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1.454 مليون سهم بقيمة 392.291 ألف دينار.

وتراجع قطاع المال مع هبوط سهم بنك البحرين الوطني 0.15 بالمائة، وبنك البحرين والكويت 0.57 بالمائة.

تراجع جماعي للقطاعات يهبط ببورصة قطر

اختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الأحد، وهي باللون الأحمر، بضغط تراجع جماعي للقطاعات وعلى رأسها التأمين.

وهبط المؤشر العام بنسبة 1.59% ليصل إلى النقطة 10565.41، خاسراً 171.19 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس.

وأثّر على أداء الجلسة انخفاض تراجع جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين بـ 2.66%، بينما تذيل قائمة التراجعات النقل بـ 0.81%.

وتقدم سهم "إنماء" الارتفاعات بـ 8.65%، بينما جاء "دلالة" على رأس التراجعات بـ 9.89%.

وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 253.32 مليون ريال، مقابل 382.85 مليون ريال الخميس الماضي، كما تراجعت أحجام التداول عند 98.13 مليون سهم، مقارنة بـ 118.14 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.36 ألف صفقة.