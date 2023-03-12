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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. السماح لمحققين أوروبيين بحضور استجواب محافظ البنك المركزي

صدى البلد

قال مصدران ، الأحد ، إن المحققين الأوروبيين العائدين إلى بيروت سيُسمح لهم بحضور استجواب قاضٍ لبناني لمحافظ البنك المركزي رياض سلامة ، في الوقت الذي يحقق فيه لبنان وعدة دول أجنبية فيما إذا كان قد اختلس الأموال العامة.

ويتم التحقيق مع سلامة (72 عاما) وشقيقه في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل. كلاهما ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وفي الشهر الماضي ، اتهم قاض لبناني الأخوين سلامة بالاختلاس وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع والاحتيال والتهرب الضريبي وحدد جلسة أولى للرياض يوم الأربعاء.

وقال مصدر قضائي ومصدر آخر مطلع على تفاصيل الزيارة لرويترز إن المحققين الأوروبيين الذين وصلوا إلى بيروت يوم الاثنين في زيارتهم الثانية في إطار التحقيق سيُسمح لهم بحضور الجلسة.

وقال المصدر القضائي إن رئيس المحكمة لن يسمح للمحققين الأجانب بتوجيه الأسئلة إلى سلامة الذي يتولى منصب محافظ البنك المركزي منذ 1993.

ولا يزال يتمتع بدعم القادة اللبنانيين الأقوياء ، الذين بدورهم لهم رأي هام في تعيين القضاة.

وقال المحافظ لرويترز إنه بريء وسيلتزم بالإجراءات القضائية ، رغم أنه لم يحضر جلسات استماع سابقة بشأن تحقيق فساد محلي أصغر ولكنه ذو صلة.

البنك المركزي لبنان الأموال العامة محافظ البنك المركزى التهرب الضريبى رياض سلامة

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