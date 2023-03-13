اقتصاد عُمان| ارتفاع إنتاج الكهرباء لـ 41.7 ألف جيجا وات خلال 2022

ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان حتى نهاية شهر ديسمبر 2022م بنسبة 8.1 بالمائة ليصل إلى 41 ألفًا و747.4 جيجاوات في الساعة، مقارنة بـ 38 ألفًا و630.4 جيجاوات في الساعة خلال الفترة نفسها من عام 2021م.

وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان الي أن محافظة ظفار سجلت ارتفاعًا في إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 10.2 بالمائة ليبلغ 4 آلاف و236.7 جيجاوات في الساعة حتى نهاية ديسمبر 2022م، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021م، فيما سجلت محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة ارتفاعًا في إجمالي إنتاج الكهرباء بما نسبته 16.7 بالمائة ليصل إلى 27 ألفًا و311.3 جيجاوات في الساعة.

صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء

أما صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية ديسمبر 2022م - الذي يشمل مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية حسب المناطق - فقد بلغ 40 ألفًا و411.9 جيجاوات في الساعة بنسبة ارتفاع بلغت 8.3 بالمائة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021م.

وجاءت أكبر كمية صافي إنتاج للكهرباء في محافظة ظفار بـ 4 آلاف و41.5 جيجاوات في الساعة بنسبة ارتفاع بلغت 10.8 بالمائة، فيما سجلت محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة ارتفاعًا في صافي إنتاج الكهرباء بنسبة 17.1 بالمائة ليبلغ 26 ألفًا و397.4 جيجاوات في الساعة.

من جانب آخر، بيّنت الإحصائيات ارتفاع كمية المياه المنتجة في سلطنة عُمان بما نسبته 5 بالمائة ليبلغ 512 مليونًا و199.3 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر ديسمبر 2022م مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021م والبالغة 487 مليونًا و715 ألف متر مكعب، فيما سجلت محافظتا ظفار ومسقط ارتفاعًا في إنتاج المياه بنسبة 9.3 بالمائة و6.9 بالمائة على التوالي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021م.