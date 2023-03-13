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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مفاجأة صادمة عن تفويت صن داونز مباراة الهلال لحرمان الأهلي من فرصة التأهل

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن أزمة الأهلي في السنوات الماضية تكمن في تفوق فريق صن داونز الجنوب إفريقي في معظم مواجهات الفريقين، وأصبح بمثابة "عُقدة" للفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن خسائر الكرة المصرية ترجع إلى "قماشة" اللاعبين المتوفرة في كافة الأندية، والأمر لا يقتصر فقط على الإدارات أو الأجهزة الفنية.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "لدينا أزمة كبيرة في الكرة المصرية، مدرب فريق صن داونز لديه 36 عامًا، والمدرب المصري يتولى تدريب فريق عندما يصل إلى 50 عامًا، والأندية لا تساهم في اكتشاف المدربين الجدد، ويتم الاكتفاء بـ3 مدربين يقومون باللف على جميع فرق الدوري".

 

وأضاف: "لفت نظري أن مدرب صن داونز لديه 36 عامًا فقط، وكان من الوارد أن يأتي إلى الأهلي مع بيتسو موسيماني، يجب إعطاء المدربين الشباب في مصر الفرصة، بدلا من الاعتماد على نفس الأسماء بسبب الوكلاء والسمسرة في اللاعبين".

 

وأكمل: "الأهلي لم يكن في حالته الفنية أمام صن داونز، وكان سيئا من قبل اللقاء وأداء لاعبيه لم يكن أفضل سواء الشناوي أو خط الدفاع، وحذرنا مما قام به كولر قبل بداية اللقاء والدفع بالأساسيين أمام المقاولون العرب".

 

وأتم: "صن داونز سيحاول إبعاد الأهلي عن دوري أبطال إفريقيا، وسيتهاون أمام الهلال السوداني وسيقوم بتفويت المباراة، وسبق وكرر الترجي هذا الموقف عندما أطاح بالزمالك".

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