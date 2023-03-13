فيلم توم كروز Top Gun: Maverick يفوز بجائزة أوسكار.. تعرف عليها

تمكن فيلم توم كروز Top Gun: Maverick من حصد جائزة أوسكار في حفل الليلة، رغم عدم حصوله على أي جائزة من المرشح لها حتى الآن.

ونال فيلم Top Gun: Maverick جائزة أوسكار أفضل صوت، بعدما ترشح ضمن قائمة ضمت العديد من الأعمال القوية هذا العام.

وغاب الممثل العالمي توم كروز عن حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، رغم انتظار الجميع لمشاهدته على السجادة الشامبين، بعد ترشح فيلمه Top Gun: Maverick ضمن قائمة الأفضل هذا العام.

لم يتمكن توم كروز من ترك موقع تصوير فيلمه Mission: Impossible - Dead Reckoning Part II في المملكة المتحدة، من أجل السفر إلى لوس إنجلوس وحضور حفل الأوسكار.

توم كروز والأوسكار

غاب اسم الممثل العالمي توم كروز عن قوائم ترشيحات الأوسكار لمدة 23 عاما، بعدما كان آخر اختيار له عام 2000، ضمن قائمة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Magnolia.