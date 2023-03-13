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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف السعودية| شركة أرامكو تحقق أرباحاً قياسية العام الماضي 2022.. ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"

صحف السعودية
صحف السعودية

سلطت الصحف السعودية، اليوم الأثنين، الضوء على أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

أقرت الجهات المختصة في السعودية تخصيص 3 مراحل لإيقاف خدمات الأفراد في الضوابط المستحدثة، إذ تضمنت المرحلة الأولى إيقاف الخدمات منخفضة الأثر، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، ولا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلة الأولى 30 يوماً، فيما تضمنت المرحلة الثانية إيقاف الخدمات متوسطة الأثر، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، إضافة إلى تخصيص مدة هذه المرحلة بـ30 يوماً أيضاً.

ووفقاً للمرحلة الثالثة، سيتم إيقاف الخدمات عالية الأثر، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها على أن لا يشمل ذلك هوية الفرد، ولا يسبب الإضرار بتابعي الشخص الموقوفة خدماته.

وتم توجيه كافة الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ تلك الضوابط خلال 6 أشهر، وسيتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة، ويكون الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية، ولن توقف الخدمات في المراحل المتقدمة إلا بعد تبليغ اللجنة المعني قبل مدة كافية تحددها، بوسيلة أو أثر من الوسائل الآتية: «الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد - أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني».

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وفي خبر آخر، حققت شركة أرامكو أرباحاً قياسية العام الماضي 2022، وبلغ صافي دخلها 598.4 مليار ريال، بزيادة نسبتها 51.4% مقارنة بعام 2021، وتعد أرباح أرامكو العام الماضي أعلى أرباح سنوية لها كشركة مدرجة في السوق المالية.

وبحسب بيان للشركة، فإن هذه النتائج جاءت مدعومة بأسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المباعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة، فيما تواصل الشركة تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، فضلاً عن محفظتها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لتلبية الطلب المتوقع في المستقبل.

وتعتبر الأرباح السنوية لشركة أرامكو هي أكبر أرباح سنوية تحققها شركة نفط وغاز على الإطلاق، فيما تمثل أرباح أرامكو 3 أضعاف الأرباح التي حققتها شركة النفط الغربية الكبرى إكسون موبيل لعام 2022.

صحيفة المدينة

بدأت وزارة الحرس الوطني في السعودية اليوم، في استقبال طلبات التقديم بالخدمة العسكرية، للثانوي والدبلوم، وذلك عن طريق بوابة التوظيف أو موقع التجنيد الموحد للوزارة، وأعلنت «الوزارة» عن فتح باب التجنيد لوظائف عسكرية للرجال الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، وحاملي مؤهل الدبلوم، وذلك للتعيين والالتحاق بالقطاع العسكري، بمختلف المدن والمناطق.

وفي خبر آخر، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيساً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، عبر امتلاك اسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

وسيقود شركة "طيران الرياض" نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً للشركة، الذي لديه خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية.

وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستسهم قدرات الصندوق المالية، وخبراته الاستثمارية، في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة وعالمية في قطاع الطيران.

صحيفة الوطن

تستعد العصابات الحوثية لإكمال مسيرة النهب، وتبدأ بالاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان، حيث يتم عقد اللقاءات والاجتماعات واتخاذ القرارات التي من خلالها يتم نهب أكبر كم من الأموال من الشعب اليمني، مستغلين شهر العبادة لفرض مبالغ مالية على شعائر الناس وعباداتهم.

حيث كشف مصدر في العاصمة صنعاء أن العصابات الحوثية عقدت خلال شهر رجب الماضي عدة لقاءات بشأن تحديد المساجد التي يسمح فيها بإقامة الصلوات خلال شهر رمضان، وتحديد الشروط اللازمة للموافقة والسماح للمواطنين بفرض الأموال وعدد من الشروط.

وبين المصدر، أن الاجتماع الذي ترأسه القيادي الحوثي رئيس الهيئة العامة للأوقاف عبدالمجيد الحوثي ضم عددا من موظفي هيئة الأوقاف التابعة للانقلابيين، وعلى ضوء ذلك تم الخروج بتوصيات يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة داخلية الانقلابيين، ومن أبرز شروط إقامة الصلاة بالمساجد لهذا العام، تحديد المساجد التي تلتزم بسداد المبالغ المفروضة قبل تاريخ 25 شعبان الحالي، وفرض 1000179 ريالا يمنيا، أي ما يعادل 15 ألف ريال سعودي على كل مسجد جامع، فيما المساجد الأخرى التي لا تقام فيها صلاة الجمعة تلزم بدفع مبلغ 7500 ريال سعودي، مع وجود مشرفين حوثيين على تلك المساجد للقيام بجمع أموال من المصلين خلال شهر رمضان المبارك بواقع 1000 ريال سعودي يوميا لما يسمى بدل صيانة المساجد بعد شهر رمضان، وصرف مستحقات ما يسمى خدمات المساجد.

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وفي خبر آخر، انتقد نائب الرئيس السابق مايك بنس، بشدة، الرئيس السابق دونالد ترمب، لدوره في أعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي، مما أدى إلى توسيع الخلاف بين الرجلين، حيث يستعدان للمعركة حول ترشيح الحزب الجمهوري.

وقال بنس خلال تصريحات أدلى بها في حفل عشاء Gridiron السنوي، الذي حضره سياسيون وصحفيون: «كان الرئيس ترمب مخطئًا». «لم يكن لدي الحق في إلغاء الانتخابات. وقد عرضت كلماته المتهورة عائلتي، وكل شخص في مبنى الكابيتول، في ذلك اليوم للخطر، وأنا أعلم أن التاريخ سيحاسب دونالد ترمب».

كانت تصريحات بنس أشد إدانة حتى الآن من الملازم، الذي كان مخلصًا في السابق، والذي غالبًا ما يتجنب مواجهة رئيسه السابق.

وأعلن ترمب بالفعل ترشيحه ولم يفعل بنس ذلك، لكنه كان يمهد الطريق.

وفي الأيام التي سبقت 6 يناير 2021، ضغط ترمب على بنس، لإلغاء فوز الرئيس جو بايدن الانتخابي، أثناء ترؤسه للمصادقة الاحتفالية على النتائج. ولكن رفض بنس ذلك وعندما اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول، هتف البعض بأنهم يريدون «شنق مايك بنس».

وقالت لجنة مجلس النواب، التي حققت في الهجوم، في تقريرها النهائي، إن «رئيس الولايات المتحدة أثار حشودًا طاردت نائب الرئيس». النظر في الهجوم

ومن خلال التصريحات، عزز بنس مكانته في نقاش أوسع داخل الحزب الجمهوري، حول كيفية النظر إلى الهجوم.

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