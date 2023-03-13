بيان عاجل من اليابان بشأن عودة العلاقات بين السعودية وإيران

علق كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، اليوم الإثنين، على الاتفاق الذي تم بين السعودية وإيران برعاية الصين واصفا إياه بالخطوة نحو الصواب.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إن اتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية خطوة صوب السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكانت قد أصدرت جمهورية الصين الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية إيران الإسلامية، بيانا ثلاثيا مشتركا، يوم الجمعة، في بكين؛ أعلنوا خلاله عن إجراء مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاءت المباحثات، استجابة للمبادرة الإيجابية للرئيس الصيني شي جين بينج، بشأن دعم بكين للمملكة العربية السعودية، لتطوير علاقات حسن الجوار والودية مع جمهورية إيران الإسلامية، حسبما ذكر التلفزيون الصيني المركزي.

وأعلنت الدول الثلاث، عن توصل إيران والسعودية لاتفاقية تتضمن الموافقة على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح سفارتهما في غضون الشهرين القادمين، وترتيب تبادل السفراء، واستكشاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وتعهدت الدول الثلاث، ببذل المزيد من الجهد لتعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.