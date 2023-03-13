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منوعات

كم عمر مصر القديمة.. دراسة أجنبية تكشف تاريخ الفراعنة

Nick Brundle Photography
Nick Brundle Photography via Getty Images

يمتد تاريخ مصر إلى زمن بعيد جدا كشفت تفاصيله دراسة جديدة لتقدير العمر التقريبي لمصر.

ووفقا لمجلة "لايف ساينس" العلمية، قال إيدان دودسون،  أستاذ علم المصريات بجامعة بريستول في المملكة المتحدة، ان الأمر يعتمد على التحديد الأول للحضارة المصرية.

وقال: " إن الأمر يعتمد على كيفية تعريفك لمصر القديمة ، "إذا كنت تأخذها على أنها تعني الحضارة التي أدرجت ملوك الفراعنة، واللغة التي كتبت بالهيروغليفية ، والدين الذي تم استبداله بالمسيحية، فإنها بدأت حوالي عام 3100 قبل الميلاد ، وانتهت حوالي 400 بعد الميلاد".

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من جانبها قدمت كاثرين بارد ، الأستاذة الفخرية لعلم الآثار والدراسات الكلاسيكية في جامعة بوسطن ، معلومات مشابهة، وقالت: "بدأت الدولة الفرعونية حوالي 3000".

عمر مصر القديمة

كان البشر يعيشون في مصر قبل فترة طويلة تصل إلى 3000 قبل الميلاد. بحسب كتب بيير فيرميرش ، الأستاذ الفخري للجغرافيا بالجامعة الكاثوليكية في لوفين  في بلجيكا.

وأضاف في كتابه "مواقع الحياة في العصر الحجري القديم" . في صعيد مصر والوسطى:"أقدم وجود بشري معروف في وادي النيل يقدر بحوالي 400 ألف سنة مضت".

يعود تاريخ الزراعة في مصر إلى حوالي 5000 قبل الميلاد، كما كتبت سالي كاتاري ، التي كانت أستاذة علم المصريات في جامعة لورنتيان في أونتاريو ، في مقال في "موسوعة التاريخ القديم - 2013".

وكتبت كاتاري أنه بحلول عام 4100 قبل الميلاد ، ظهرت القرى الزراعية في أجزاء من مصر.

وظهرت أيضا بعض المدن والقرى على مدار العام، وهي أصبحت معروفة باسم نقادة وهيراكونبوليس (المعروفة أيضًا باسم نخن) وهي مراكز حضرية مهمة بين 3500 قبل الميلاد و 3000 قبل الميلاد، بحسب كتابات ستيفن سناب ، الأستاذ الفخري لعلم الآثار المصرية بجامعة ليفربول في المملكة المتحدة ، في كتابه "المدن الكاملة لمصر القديمة ".

العصر الحجري دراسة جديدة تاريخ مصر القديمة

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