قوى عاملة الغربية تنظم ندوة توعوية للعاملين بالمستشفيات للسلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية ؛ ندوة لتوعية وتثقيف العاملين بمستشفى الشروق ودار الشفاء تحت عنوان : مفهوم السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئه العمل والمسؤليه المجتمعية ،في اطار الاستدامة والخطوط العريضة في تقييم المنشآت لمخاطر بيئة العمل تمهيدا لوضع خطط الطوارئ والأخلاء .

أقيمت الندوة تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة ؛ وطبقا لتوجيهاته للمديريات بتكثيف التوعية والتثقيف للعاملين بالمنشآت .

وأوضح احمد القللي مدير المديرية ؛ انه تم تنظيم الندوة في إطار حرص الدولة المصرية علي الحفاظ علي العنصر البشري باعتباره ثروة قومية لا تقدر بثمن ، فضلا عن الجهد المبذول من وزاره القوي العاملة لحماية ورعاية الأيدى العاملة فى جميع مواقع الإنتاج ، وضمن خطة التوعيه والاعلام التى بدأتها المديرية.

وأضاف مدير المديرية : حاضر فى الندوة، دينا أيوب مفتش بمكتب طنطا ،واميره محمد مسؤل بوحده التوعية والاعلام والحوادث الجسيمة بادارة السلامة والصحة المهنية ، وتحت إشراف ياسر عيد وكيل المديرية ، والمهندس خيري عطا مدير ادارة السلامة والصحة المهنية ، وتم الاستماع لمطالب المشاركين بتكرار مثل هذه الندوات للارتقاء بمستوى العاملين بشكل مستمر مقدمين الشكر والتقدير لمديرية القوى العاملة والوزارة على جهودهم الحثيثية فى الإرتقاء بمستويات العاملين وتثقيفهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية الوقاية من حدوثها .