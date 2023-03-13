قرار عاجل من إدارة إنبي بعد الفوز على الزمالك

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي أن تامر مصطفى المدير الفنى قام بالاستعداد لمواجهة الزمالك منذ ٤ أيام وتمكن من فرض أسلوب اللعب وتحقيق الفوز .

وأوضح محمد إسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية أن سياسة نادى إنبى حاليا الاعتماد على أبناء النادى الناشئين و لكن المكافأة تصل إلى 40 و 50 ألف .

وأشار مدير الكرة بنادى إنبى آن مكافأة الفوز على الزمالك 30 ألف جنيه لكل لاعب عقب الحديث مع أيمن الشريعي رئيس النادى .

وأختتم محمد إسماعيل حديثه عن هبوط مستوى الكرة المصرية الفترة الأخير قائلا " حزين على هذة الصورة و عشت يوم وحش امبارح والله بعد مباراة الأهلى " .