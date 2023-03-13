البحوث الفلكية: دار الإفتاء المصرية تستعين بحساباتنا لعمل رؤية صحيحة

نظم معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الآن، ندوة تثقيفية بعنوان (هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية) ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعى والبحثى المنوط به .

وقال الدكتور محمد غريب راشد الأستاذ المتفرغ بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال فعاليات الندوة التثقيفية، أن المعهد يقوم برصد الأهلة أول كل شهر هجري بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة المصرية ومندوبين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في مناطق الرصد.

وأكد غريب علي أن قرار بداية شهر رمضان والشهور العربية بشكل عام في أيد مفتي الديار المصرية، مشيرا إلى أن منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال شهر رمضان هو الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية، فدار الأفتاء المصرية تستعين بالحسابات الفلكية من أجل معرفة إحداثيات الهلال لعمل رؤية صحيحة لاتتمكن منها التهم أي لا تختلف مع العلم والحساب الفلكي الموثوق فيه.

وأضاف الأستاذ المتفرغ بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد دائما ما يقوم بإصدار الدليل الفلكي وأنه قد بدأ إصداره فى عام 1419هـ / 1998م، مشيرا إلى أن فكرة إصدار الدليل الفلكي كانت للدكتور عبد الفتاح عبد العال جلال رئيس المعهد السابق، وأنه يمكن الاطلاع وتحميل الدليل من خلال هذا الرابط .

يتم تنظيم الندوة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية في ضوء التعاون والشراكة بين المعهد والدار، ومن منطلق الحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، أقدم معهد فلكى في المنطقة حيث تم تأسيسه عام 1839 كواحد من أهم الأهداف وهو الحسابات الفلكية وتحديد بدايات الشهور العربية.

ويمكن للراغبين فى الحضور اللقاء المباشر الذى سوف يعقده المعهد من خلال هذا الرابط :

أو يمكن حضور اللقاء من خلال ابلكيشن زووم من خلال هذا الرابط :

https://us02web.zoom.us/j/82791712234?pwd=ZDErRFFKVWVPWDlTb29JN1NmWG9CZz09

Meeting ID: 827 9171 2234

Passcode: MEARIM6