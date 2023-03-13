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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ترك الجثة تتعفن.. مدمن ومهتز نفسياً يقتل والده في القاهرة.. تفاصيل

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل مصرع مسن على يد نجله بسبب المخدرات في منطقة المرج.

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تفاصيل مصرع مسن على يد نجله في القاهرة

اعتاد مهتز نفسياً الاعتداء علي والده المسن بالضرب ولكن هذه المرة استخدم آلة حادة وانهال عليه بالضرب حتي الموت ليصبح جثة هامدة ويلقي مصرعه في الحال.

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم واداة الجريمة وتبين انه مدمن مخدرات وتولت النيابة التحقيق .

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغاً بمقتل شخص مسن اثر ضربه باله حاده لقي علي اثرها مصرعها .

ووجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعه الفحص والانتقال لكشف ملابسات الجريمة ، وتبين ان نجل المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه .

وبمواجهة المتهم أمام فرق مباحث القاهرة اعترف بارتكابه الجريمة وتبين انه مهتز نفسياً ومدمن مخدرات ، وباعتراف اسرته قرروا ان نجلهم اعتاد التعدي بالضرب علي والدهم المسن ولكن ليلة ارتكابه الجريمة انهال عليه باله حاده لقي علي اثره مصرعه متأثراً باصابته ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

القاهرة المرج أخبار الحوادث قاتل والده المرج مديرية امن القاهرة

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