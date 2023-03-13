بشرة خير.. قنا تطلق إشارة بدء تصدير أول شحنة ألواح كونتر للصين

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إشارة بدء تصدير أول شحنة ألواح الكونتر ومشتقاته بأحد مصنع المنطقة الحرة العامة بقفط، إلى دولـة الصين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وفوزى رضوان، مدير المنطقة الحرة العامة بقفط ، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار ، وياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط وعدد من المعنيين بملف الإستثمار.



أكد محافظ قنا ، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية الصعيد وتوفر كافة المقومات التي تساهم في إحداث هذه التنمية وفقا لرؤية مصر 2030م، مشيدًا بتصدير أول شحنة ألواح الكونتر ومشتقاته من محافظة قنا إلي دولة الصين.



وأضاف محافظ قنا ، بأن هذا الإنجاز يضاف لقطاع الصناعة بمحافظة قنا، في ظل المزايا العديدة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بقفط ، ومن أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي عبر نوافذ مكتملة الخدمات سواء من النواحي الجمركية أو الاستيراد وكذلك التصدير عبر ميناء سفاجا القريب نسبيا من محافظة قنا، حيث تعد المنطقة الحرة أهم آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومي.

وأوضح الداودى، بأن مصنع ألواح الكونتر ومشتقاته يقع على مساحة 3587 مترا ، بحجم استثمارات بلغ 7 ملايين و63 ألف دولار، يوفر 30 فرصة عمل للشباب كمرحلة أولي ، ويتم تصدير 70 % من إنتاج المصنع إلى الخارج، ومن المتوقع أن يصل عدد الصادرات السنوية الي 100 حاوية 40 قدم بقيمة تقديرية مليون دولار .



و أشار محافظ قنا ، إلى أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لدفع عجلة الصناعة وزيادة المعدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى، والتصدير للأسواق الخارجية، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى.

دعا الداودى، رجال الأعمال إلى القدوم للاستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات استثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمية المتميزة بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير .



يذكر أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا افتتح مصنع ألواح الكونتر و مشتقاته في 21 يناير الماضى، واليوم يطلق أشار تصدير أول شحنة إلى دولة الصين.