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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط القومي: توقيع اتفاقية لتنفيذ دبلوم التطوير المؤسسي لرفع كفاءة العاملين بالدول العربية

خلال ورشة معهد التخطيط
خلال ورشة معهد التخطيط القومي

وقع معهد التخطيط القومي اتفاقية تنفيذ دبلوم التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي "عن بعد" مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك في ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين معهد التخطيط القومي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية لعقد مجموعة من الأنشطة والبرامج التدريبية لرفع كفاءة وتنمية معارف ومهارات العاملين بمؤسسات الدول العربية.


 

وقد وقع على الاتفاق من جانب معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف صالح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ومن جانب المنظمة العربية للتنمية الإدارية الأستاذ حسن دياب رئيس مجموعة الإدارة الاستراتيجية والجودة.

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وفي هذا الإطار أوضح دكتور أشرف صالح أن البرنامج التدريبي يأتي انطلاقاً من الدور الاستشاري والتدريبي الذي يقوم به معهد التخطيط القومي وتفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم بين كل من المنظمة العربية للعلوم الإدارية ومعهد التخطيط القومي بما يتضمنه من مجالات وأدوار مختلفة للتعاون وفي ضوء إدراك المؤسستين للأهمية القصوى لتوافر معارف ومهارات واتجاهات إيجابية في مؤسسات الدول العربية وبما يتناسب مع متطلبات العصر ومحددات الثورة الصناعية الرابعة.


وأوضح نائب رئيس المعهد أن الطرفين اتفقا على توفير آلية تنفيذ الدبلوم من خلال منصة 
Microsoft Teams، كما اتفقا على التسويق للجهات المعنية بموضوع الدبلوم لاستقطاب المشاركين من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى تكليف خبراء لتنفيذ محاور الدبلوم طبقاً للإجراءات المعمول بها بالمنظمة وبالتنسيق مع المعهد.


وأشار الأستاذ حسن دياب رئيس مجموعة الإدارة الاستراتيجية والجودة بالمنطمة العربية للتنمية الإدارية أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من إدراك الطرفين ضرورة ترسيخ التعاون وإرساء العلاقات بينهما بهدف تحقيق المصلحة والمنفعة العامة لكل طرف، معرباً عن سعادته بهذا التعاون بين المنظمة ومؤسسة علمية وبحثية عريقة مثل معهد التخطيط القومي.

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