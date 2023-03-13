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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بكاء وسجود.. لحظات مؤثرة لحظة إعلان الفائزين بقرعة الحج في البحيرة.. صور

فرحة الفائزين بقرعة
فرحة الفائزين بقرعة الحج بمحافظة البحيرة

شهد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين،  بمجمع دمنهور الثقافي، بكاء وسجود الفائزين بقرعة الحج وذويهم ابتهاجا بفوزهم بأداء فريضة الحج هذا العام.

فرحة الفائزين بقرعة الحج بمحافظة البحيرة
فرحة الفائزين بقرعة الحج بمحافظة البحيرة
فرحة الفائزين بقرعة الحج بمحافظة البحيرة
فرحة الفائزين بقرعة الحج بمحافظة البحيرة
فرحة الفائزين بقرعة الحج بمحافظة البحيرة

وسجد مدرس بالتربية والتعليم بمركز حوش عيسي داخل المجمع، عقب سماع اسمه بالفوز بأداء فريضة الحج خلال القرعة العلنيةالإلكترونية، و قامت مدرسة بتقبيل رأس ويد وقدم والدتها عقب فوزها بأداء فريضة الحج، وسيطرت حالة من الفرحة على أسرة فاز أحدأفرادها بالقرعة الإلكترونية، وانهارت في البكاء فرحا بالفوز بإجراء الحج هذا العام.

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فوز 568 مواطنا بـ حج القرعة 2023 في البحيرة

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كان اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، واللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، شهدا إجراءالقرعة العلنية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام للعام الحالى 2023، اليوم الاثنين، والتي أجرتها مديرية الأمن بمجمع دمنهور الثقافي.

من جانبه، أشار اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إلى أن إجمالى عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ5141 متقدمت وإجمالى الفائزين بالقرعة 568 منهم 3% لكبار السن بواقع 18 متقدمت بالإضافة إلى قائمة الاحتياطي بنسبة 50% منإجمالي حصة التأشيرات وعددها 284 متقدما. 

وفاز بالقرعة الأساسية 550 متقدما موزعين على مدن ومراكز المحافظة على النحو التالي: قسم بندر دمنهور 47، كفر الدوار 28، أبوالمطامير 23، أبو حمص 32، إدكو 32، قسم غرب النوبارية 7، الدلنجات 40، الرحمانية 6، المحمودية 29، بدر 21، حوش عيسى 26،مركز دمنهور 38، رشيد 40، شبراخيت 29، مركز كفر الدوار 38، مركز كوم حماده 68، وادي النطرون 7، إيتاي البارود 39.

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