السعودية.. إعلان عاجل بشأن المسجلين لعمرة شهر رمضان

قال وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة في المملكة العربية السعودية، عبدالرحمن شمس، إن أعداد المسجلين في منصة ”نسك” للعمرة من خارج المملكة في شهر رمضان بلغت قرابة 800 ألف شخص.

وHتاحت وزارة الحج والعمرة، تصاريح عمرة شهر رمضان المبارك، عبر تطبيق نسك للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

كما يمكن للمواطنين والمقيمين أيضًا استخراج التصاريح عبر تطبيق “توكلنا”، على أن تكون حالة المتقدّم الصحيّة في جميع الأحوال غير مصاب بعدوى نشطة من فيروس كورونا وغير مخالط لمصاب.