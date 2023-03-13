عزة مصطفى تعرض حالة شاب دمياطي طريح الفراش من 5 سنوات.. فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل حالة لشاب يعاني من التهابات الحبل الشوكي من محافظة دمياط.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ياسر شاب عنده 23 سنة، أصيب باامرض وتم تشخيصه خطأ ونتيجة ما حدث لم يعد قادرا على الحركة".

وأوضح أحد أقارب ياسر: "عندما كان ياسر في الـ18 من عمره، أصيب بدور برد والدكتور وصف له محلول وكتب له علاج، وأصيب بمضاعفات خطيرة، فقد كل وظائفه الحيوية"، متابعا: "ياسر لا يستطيع الحركة ونفسيته مدمرة خاصة أن مناعته ضعيفة".

وقالت والدته: "ياسر بقاله 5 سنين أو أكثر مصاب لا يستطيع الحركة"، متابعه: "ياسر يتأثر نفسيا بأي حاجه".

وأوضح ياسر الشاب المصاب: "أنا كنت سليم في الأول لكن دلوقتي مش بعرف أتحرك نايم على السرير ونفسي أرجع أمشي وأكمل حياتي، لأني بقالي 5 سنين وحاسس إن حياتي اتدمرت".