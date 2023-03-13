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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 11حالة تعد على أملاك الدولة بمركزي كوم أمبو ودراو شمال أسوان

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان

قامت حملة بمركزي كوم امبو ودراو بإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء وتمت إزالة 11حالة تعد بمساحة 1280م2 بمركزى كوم أمبو ودراو وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وتوجيهاته المشددة للتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين لإسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون تطبيقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وطبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبالمتابعة المتواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

ومن جانبه أكد شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو على القيام بتنفيذ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمساحة 850 م2 منها 3 حالات تعد بالبناء المخالف بمساحة 500 م2 بقرية الكاجوج ، بالإضافة إلى حالتي تعد فى المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 350 م2 بقرية 7 قبلى.

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إزالة تعديات

وفى نفس السياق أوضح كمال حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو أنه تم تنفيذ حملة لإزالة حالات تعديات على أملاك الدولة بمساحة 430 م2 وذلك بقرية الشطب منها 3 حالات إزالة فورية لتعديات فى المهد عبارة عن بناء بالطوب اللبن بمساحة 250 م2 بنجع ونس ، وشارك بحملات الإزالة رؤساء القرى والفنيون والعاملون بالوحدات المحلية والمدعومون باللوادر ومعدات وأدوات الإزالة المتخصصة .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية أن تكون هناك رؤية علمية ومستقبلية لإدارة بحيرة ناصر ليتحقق معها القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية وخاصة المنتج السمكى بالوزن والحجم المناسب ، والجودة العالية لطرحه بالأسعار المناسبة للمواطنين ، بجانب التكاتف والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة لضمان إحكام السيطرة ، وعدم وجود أي خلل في منظومة تأمين المسطح المائى للبحيرة خلال الفترة التي ستسبق فترة الغلق حيث سيتم تقييم ودراسة الوضع ، كما سيتم محاسبة المقصرين. 

 

أنشطة متعددة 

 وطالب المحافظ المشايخ ورؤساء جمعيات الصيد بنشر التوعية بين جموع الصيادين بعدم اللجوء للصيد الجائر وتجريف وإستنزاف الثروة السمكية لأن هذا يضر بالعوائد الاقتصادية لهم وللوطن ، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة و إحالة المخالفين للنيابة العامة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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