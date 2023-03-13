جريمة بشعة في أمريكا.. طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تقتل شقيقتها بالرصاص

قالت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية، إن طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات قتلت شقيقتها البالغة 4 سنوات بالرصاص.

وقال المسئول في شرطة هاريس الواقعة بضواحي هيوستن، إد جونزاليس، إن الطفلة استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص.

وأضاف أن “أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية، فتوجّهوا سريعا نحو الغرفة، ليعثروا على الفتاة البالغة أربع سنوات جثة”.

وأوضح جونزاليس أن ما حصل يشكل حادثا مأساويا جديدا ناجم عن تمكن طفل من الوصول إلى مسدس وقتل شخص آخر.

وتشكل هذه المأساة أحدث مثال على الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.