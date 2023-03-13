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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية: سوريا حاضرة في الضمير المصري..والعلاقات مع تركيا بدأت بلقاء القمة

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن هناك اهتماما من الدولة المصرية بسوريا للروابط بين الشعبين والحكومات والتي امتدت على مدى قرون، منوهًا بأن سوريا حاضرة في الضمير المصري والعربي.

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وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأزمة لابد أن يكون لها نهاية، مؤكدًا أن مصر تساهم في إيجاد السبل التي تؤدي إلى رفع المعاناة عن الشعب السوري، بالإضافة إلى احتضان الأشقاء من سوريا.

وأشار شكري، إلى أن العلاقة بين مصر وتركيا شهدت قدرا من التعاون والإرادة السياسية بين البلدين، وبدأت بلقاء القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، كما أن هناك حلقات لاستكشاف الأسلوب الأمثل لعودة العلاقات الإيجابية التي تعود بالنفع على الجانبين.

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