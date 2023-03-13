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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع مسن غرقا سقط في ترعة فهمي النجارين بالبحيرة

مصرع مسن غرقاً بالبحيرة
مصرع مسن غرقاً بالبحيرة

لقي رجل في العقد السابع من العمر مصرعه، غرقاً، إثر سقوطه في ترعة فهمي النجارين بطريق المشير أبو غزالة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

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البحيرة .. مصرع مسنة في حادث عبور مشاة

 تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شركة الدلنجات، يفيد غرق مسن في ترعة فهمى النجارين بطريق المشير أبو غزالة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري، وتم إنتشال الجثة ونقلها تحت تصرف النيابة العامة لمستشفي الدلنجات.

تحديد هوية المتوفي 

بالفحص تبين وفاة مسن يدعى «باسم  خ.  أ.» 70 عاما، مقيم بالدلنجات، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث. 

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