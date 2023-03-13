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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الشناوي حارس مصر الأول.. ولابد من دعمه

صدى البلد

رفض أحمد حسام ميدو، الانتقادات القاسية الموجهة لـ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، مشددا على أنه في حاجة إلى الدعم بالوقت الحالي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مش عجبني اللي بيحصل للشناوي من انتقادات خلال آخر 48 ساعة، قولنا إن الشناوي مش مركز وعنده أخطاء لكن ده مش معناه إننا نطالب باستبعاده ونقسو في الانتقادات".

وأضاف: "الشناوي أفضل حارس في مصر دلوقتي، ولازم نحافظ على اللاعيبة بتاعتنا، مش طبيعي إن الشناوي يتحول من سوبر مان لحارس معندوش فكرة".

وواصل: "الشناوي اترفع للسما بعد ماتش الذهاب ضد صن داونز وفي الماتش اللي هناك نزل الأرض، لازم يكون في توازن في التعامل معاه، ده حارس مرمى منتخب مصر الأول، ولو الأهلي أو منتخب مصر خسروا الشناوي هيكون في أزمة".

واختتم: "بقول لجمهور الأهلي عندكوا حارس كويس جدا، الشناوي يحتاج للدعم في الوقت الحالي".

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