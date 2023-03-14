رئيس تحرير أنباء الشرق الأوسط: انتخابات الصحفيين تجري في مناخ ديمقراطي

طالب علي حسن، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعضاء الجمعية العمومية بأن كل زميل عضو في نقابة الصحفيين سواء في مؤسسة قومية أو حزبية أو خاصة، وكل من يحمل كارنيه العضوية عليه أن يحرص على التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة، والإدلاء بصوته بكل حرية في اختيار من يرى أنه الأصلح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس.

وأضاف ثابت، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، "الانتخابات تجري في مناخ ديمقراطي تام، والزملاء جميعا مروا على المؤسسات الصحفية بأكملها القومية والحزبية والخاصة، وكذلك التجمعات الصحفية وعرضوا برامجهم بكل حرية ودارت حوارات موضوعية بينهم وبين المرشحين جميعا، سواء على منصب النقيب أو عضوية المجلس".

وتابع: "المتنافسون في هذه الانتخابات شخصيات مرموقة تهدف للصالح العام، وإن اختلفت الرؤى فيما بينهم ويتنافس 11 زميلا يتقدمهم خالد ميري".

واستطرد: "النقباء السابقون استطاعوا أن يقدموا خدمات كبيرة إلى النقابة، وأداروها بحكمة كبيرة، وخالد ميري امتداد لهؤلاء جميعا، ولديه خبرة انتخابية على مدى 12 عاما، ونجح خلال 3 دورات بأعلى الأصوات، وأدى أداء متميزا ويحمل خبرات محرر قضائي متميز، ولديه علم بالقانون وشارك بكل جدية في صياغة التشريعات الصحفية".



