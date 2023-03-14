ماسا على جبين القمر.. عرض مسرحي عن أحد أبطال معركة البرث

تتوالى وزارة الثقافة في تقديم عروض مسرحيات أبطال بلدنا بمسارح قصور الثقافة وتتناول تقديم حكايات شهداء كل محافظة فى حرب مصر ضد الإرهاب من خلال عرض مسرحى يقدمه أبناء محافظة الشهيد من المخرج والشاعر والموسيقار والممثلين وغيرهم ويتم العرض على مسرح قصر الثقافة التابع لمحافظة الشهيد من رجال الجيش أو الشرطة.



وشهد المركز الثقافي بطنطا بإدارة عزة عادل عبد الفتاح التابع لفرع ثقافة الغربية بإدارة جابر سيركس إنطلاق العرض المسرحي "ماسة علي جبين القمر"، ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم الأعمال المسرحية التي تتناول قصص وبطولات رجال الجيش والشرطة.

تدور قصة العرض حول استشهاد الشهيد محمد السيد إسماعيل"ماسة" إبن مدينة طنطا ، حيث يعرض جوانب شخصيته وبعض الجوانب الإجتماعية والأخلاقية والعملية، ويركز بشكل كبير على قيم الوطنية من خلال سرد تفاصيل حياة البطل وعلاقته بأسرته وأفراد عائلته وجيرانه وأصدقائه وتجسيد تلك المشاهد في صورة وثائقية.



العرض عن كتاب حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل، موسيقى وألحان عبد الله رجال ، ديكور وملابس سمير زيدان ، استعراضات رامي جوهر ، معالجة مسرحية وأشعار طارق عمار ، مخرج منفذ أحمد الشافعي ، ومن إخراج السيد فجل

‏تمثيل سمر مسعد ؛ محمود علي محمد، ناصر محمد العطار،محمد علاء ، أحمد عبد المنعم ، حسن محمد خليل ، محمد عبد السلام ، هاني السيد ، منار السيد ،عبدالله الغمري ، تامر السيد يوسف ، محمد احمد السيد ، جمال محمد عمار، أسر تامر يوسف ، مصطفى محمود محمد ، معتز سليمان ، مينا منصور عيد ، نجاة مجدي ، سما عادل فتحي ، أنجي احمد ، رقية شعبان محمد ، زينب حسين محمود ، على علاء الدين.



أقيم العرض بحضور طارق رحمي محافظ الغربية وبحضور المستشار العسكري العميد هاني والكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، ومؤلف كتاب "حكايات الولاد والأرض" المأخوذ عنه قصة العرض وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب الدلتا ومحمد عماره مدير مكتب نائب رئيس الهيئة، طاهر شافع مدير مكتب رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي و أسرة الشهيد وأهالي مدينة طنطا ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة طنطا

وفي كلمته قدم مؤلف الكتاب رؤيته حول حكايات ولاد الأرض والذي يضم العديد من روايات الأبطال ممن ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن واختص قصة ماسا والتي تحمل في طياتها روح التضحية في سبيل الوطن.



وأشار رئيس الإقليم إلى أهمية العروض المسرحية التي تحمل الطابع الوطني، إيمانا بترسيخ قيم المواطنة والإنتماء لدى الشباب مؤكدا أهمية تقديم المواهب الفنية الشابة المتميزة في مجال التمثيل.

‏وتهدف هذه العروض تمجيد إسم الشهيد من خلال الفن فى ذاكرة الوطن ومشاركة اسرة الشهيدة اهالى المحافظة فى مشاهدة العرض المسرحي عن شهيدهم كنوع من محاولة رد الجميل لأسر الشهداء .



ايضا يهدف العرض المسرحي إلي روح البطولة والفداء فى نفوس الأجيال الشابة وتجسيد قيم الولاء والإنتماء للوطن والذى يعد من أهم أدوار الثقافة فى المرحلة الحالية كما وجهت ذلك الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، صرح بذلك الكاتب محمد محمد مؤلف كتاب حكايات الولاد والارض ورئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى.