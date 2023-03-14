المخرج نبيل عبدالنعيم يبكي على الهواء أثناء حديثه عن والدته.. فيديو

قال المخرج نبيل عبد النعيم، إن والدته كانت جميلة جدا وكانت تملك حنية العالم بأكمله داخلها، متابعاً "كانت كل يوم بتدعيلي .. وكانت طيبة وحنينة أوي".

وأضاف "نبيل عبد النعيم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن والدته كانت في المستشفى وذهب الي عمله وقاموا بالاتصال به وإبلاغه بوفاتها، قائلا "انا محضرتش وقت وفاة أمي بس الكل قال إن آخر كلامها كانت بتوصي عليا".

وتأثر نبيل عبد النعيم، بالبكاء عند عرض صورة والدته، منوها "أنا بقول لكل واحد أمه عايشه .. خد أمك في حضنك .. وشوفها كل يوم .. وكلمها لو متقدرش تروحلها".