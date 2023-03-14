مناقشة كتاب "ألبير آريِّه - مذكرات يهودي مصري" ..تعرف على الموعد

تقيم دار الشروق حفل إطلاق كتاب "ألبير آريِّه - مذكرات يهودي مصري"، بحضور ومناقشة: د. محمد أبو الغار، وأ. منى أنيس محررة الكتاب، والكاتب الصحفي الفرنسي آلان جريش وأسرة ألبير آريِّه وذلك يوم الأحد 19 مارس 2023 الساعة 7 مساء في مبنى قنصلية بوسط البلد.



يقول ألبير آرييه: «قد يتساءل البعض عن السبب الذي جعلني أكتب مذكراتي، ولِمَ لم أكتب من قبل، ولمَ اخترت أن أفعل هذا في أخريات أيامي.

الحقيقة أنني لم أختر عائلتي، ولا بلدي، ولكني اخترت شكل حياتي... ولدت في عهد الملك فؤاد، وحضرت عصر الملك فاروق بأكمله، وعاصرت ثورة يوليو بداية من محمد نجيب، مرورًا بجمال عبد الناصر، وأنور السادات …، وصولًا للرئيس السيسي. عشت هذه الحقبة الزمنية الممتدة في مصر، ورأيت المزايا والعيوب.

يؤسفني أن أجد الكثير ممن يتحدثون عن الماضي يقولون أشياء خاطئة عن جهل، ولكن، وفي نفس الوقت، هناك من الأجيال الحالية من يحاول التعرُّفَ على الماضي بشكل حقيقي.

حقًّا كان المجتمع المصري مجتمعًا علمانيًّا، منفتحًا على الغرب ولا وجود ملحوظًا فيه للتعصب الديني، وكانت مباني القاهرة والإسكندرية تشبه مباني أوروبا، نظيفة وشامخة، ولكن هذا لا ينفي وجود عشش وحوارٍ، وبشر يسيرون حفاة في الشوارع.

وهكذا أجدني مصدرًا للمعلومات وإن لم أختر هذا الدور بكامل إرادتي... لست نادمًا على أفكاري، حتى لو تغيرت بعض قناعاتي على مرِّ الزمن. آرائي السياسية هي التي علمتني حب مصر، والتمسك بها ورفض أي محاولة للنفي منها. وأجمل فترة في حياتي كانت فترة السجن، تفاعلت فيها مع الناس وأحسست بهم، وأنشأت صداقات وعرفت المجتمع المصري على حقيقته».