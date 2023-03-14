عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا.. الإمارات تطلق أولى فعاليات "الطريق إلى COP28" بقيادة الشباب في إكسبو دبي

صدى البلد

   تنطلق غدا الأربعاء في الإمارات أولى فعاليات "الطريق إلى COP28" التي تنظمها رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" ويقودها الشباب وذلك في مدينة إكسبو دبي .
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذه الفعالية تعد محطة مهمة للشباب والمجتمع في مسيرة زيادة الوعي وحشد الجهود نحو مؤتمر الأطراف COP28 حيث يتماشى "الطريق إلى COP28" مع سعي المؤتمر إلى تعزيز وتسريع العمل المناخي العالمي من خلال تعاون كافة المعنيين وجميع فئات المجتمع من أجل تحقيق التعهدات التي قطعها العالم على نفسه من أجل الأجيال المقبلة.
وتنقسم الفعالية التي تنطلق غدا إلى 3 برامج تبدأ بالبرنامج الصباحي للورش التفاعلية التي تهدف إلى إلهام وتعليم وتمكين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً لفهم موضوع تغير المناخ والتعامل معه بالتعاون مع برامج إكسبو للمدارس، ويعقبه برنامج فترة ما بعد الظهر المخصص للشباب من خلال الحلقات الشبابية والمناقشات وورش العمل ومبادرات الاستدامة والعروض التي ينظمها شركاء الحدث بما في ذلك وزارة الثقافة والشباب ومركز الشباب العربي، أما البرنامج المسائي فيشكل الحدث الأساسي للفعالية وسيناقش خلاله الفريق القيادي لـ COP28 مع قادة العمل المناخي من الشباب تطلعات الفريق لمؤتمر الأطراف المقبل الذي تستضيفه دولة الإمارات.
ويركز الحدث على أربعة محاور استراتيجية وهي المشاركة والعمل والتعبير والتعليم، وسيشهد إطلاق مبادرات لدعم مشاركة الشباب في جهود الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ وتعزيز حضور وجهود الهيئات التي تخدم الشباب في منظومة العمل المناخي العالمي.
وتسلط فعالية "الطريق إلى COP28" الضوء على أولويات مؤتمر الأطراف COP28 والمبادئ التي يقوم عليها من خلال برنامج متنوع من الأنشطة التفاعلية بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخص بما يشمل الشباب الملتحقين بالخدمة الوطنية ونشطاء المناخ من الشباب وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وغيرهم، كما يحضر الفعالية إلى جانب الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف COP28 عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وسفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الإمارات.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

السعودية.. قرار عاجل من سلطات المملكة يخص حج هذا العام

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 طن دجاج.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

عدلي القيعي: الأهلي مافيهوش فلوس.. وتحرك عاجل بشأن لقاء الهلال وصن داونز

الأهلي لازم يتحرك فورا.. ماذا قال عدلي القيعي عن مباراة الهلال وصن داونز؟

ترشيحاتنا

توتنهام يهدد الصفقة.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي لضم مهاجم أفريقي

الدواجن رخصت 20 جنيه| مواطنون ضد الغلاء: ارتفاع الأسعار يحدث دون مبرر

يعاملنا كـ«مستعمرة».. هجوم حاد من ابنة رئيس الحكومة الباكستانية على النقد الدولي

انهيار سيليكون فالي يكشف خطأ ترامب

مصر للطيران تنظم رحلة نسائية بالكامل إلى أثينا| شاهد

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زرع شرائح إلكترونية إلزاميا بأجسام القطط في بريطانيا.. اعرف السر

رجل يشعل سيارة أمام أعين صاحبها ثم يلكمه في وجه ببريطانيا.. شاهد

الحارس الأول في خطر| وجوه جديدة في منتخب مصر.. وهؤلاء يغازلون فيتوريا

احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ