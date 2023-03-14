تصريح مثير.. وزير الداخلية الباكستاني: سنعتقل رئيس الوزراء اليوم

خرج وزير الداخليةالباكستاني بتصريح مثير، اليوم حينما قا إن قوات الأمن ستقوم باعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم، ونقدمه للمحاكمة، على خلفية الاضطرابات التي أحدثها في باكستان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واشتبكت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، مع أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان خارج منزله في مدينة لاهور بشرق البلاد، حيث وصلت الشرطة لإصدار مذكرة بحق زعيم المعارضة (71 عاماً) للمثول أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بتهم فساد.

وصدرت أوامر لخان بالمثول أمام قاض في إسلام أباد يوم الجمعة للرد على اتهامات بيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء وإخفاء أصول.



كان خان، الذي أطيح به في تصويت بحجب الثقة عن البرلمان في أبريل الماضي، زعم أن سلسلة الدعاوى المقامة ضده، والتي تشمل تهماً بالإرهاب، هي مؤامرة من حكومة خليفته رئيس الوزراء شهباز شريف، لتشويه سمعته.

وقال شاهزاد بخاري، نائب المفتش العام لشرطة إسلام أباد، للصحفيين في لاهور: "سنعتقله وسنفعل ذلك بأمر من المحكمة".