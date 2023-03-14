بدء تشغيل القطار التالجو الثالث على خط القاهرة - الإسكندرية ..الخميس

أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل بدء تشغيل ثالث قطارات التالجو على خط القاهرة / الإسكندرية إبتداءاً من يوم الخميس الموافق 16/3/2023 وذلك بعد انتهاء التشغيل التجريبي للقطار وحيث كان القطار الأول قد تم تشغيله على خط القاهرة / الإسكندرية نهاية شهر ديسمبر الماضى كما تم تشغيل القطار الثانى على خط القاهرة / الأقصر الشهر الماضى ، على أن يتم تشغيل القطار الرابع فور انتهاء التشغيل التجريبى له وذلك على خط الوجه القبلي .

هذا وقد تقرر تشغيل القطار الثالث على خط القاهرة / الإسكندرية بشكل يومى بحيث يقوم القطار برقم 2025من القاهرة الساعة 8.00 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 10.30 صباحاً ، و يعود القطار برقم 2024 من الإسكندرية الساعة 14.00 ظهراً ويصل القاهرة الساعة 16.30 عصراً طبقاً للجداول المرفقة .



وبناءاً على ذلك يتم تعديل ميعاد قطارى 905 /916 VIP القاهرة / الاسكندرية والعكس اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 / 3 / 2023 ليقوم بقطار 905 من القاهرة الساعة 9.00 صباحاً ويصل الاسكندرية الساعة 11.30 ، ويقوم قطار 916 من الاسكندرية الساعة 15.00 ويصل القاهرة الساعة 17.30 طبقا للجدول المرفق.

كما يتم تعديل مواعيد القطارات [ 1109 / 1009 / 956 / 566 - 567 / 966 / 24 /260 / 257 / 286 / 185 ] اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 /3 / 2023 كالجداول المرفقة .

وكذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 / 3 / 2023 يتم تعديل ميعاد قطار 2008 VIP الإسكندرية / القاهرة ، وتعديل ميعاد قطار 928 مكيف الاسكندرية / القاهرة طبقاً للجداول المرفقة نظراً لتشغيل خدمة بديلة أسرع وأعلى درجة .

وتأتى زيادة عدد رحلات التالجو بخط القاهرة / الإسكندرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين مشيراً الى أن تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوربية.

مميزات قطارات تالجو



وتتميز القطارات بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة ، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها ، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.

وتسعى الهيئة دائما في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتوفير سبل الراحة لهم.