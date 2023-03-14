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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة: تعديل جداول المحاضرات خلال شهر رمضان

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن تعديلها لجداول الفصل الدراسي الثاني و تقليل زمن المحاضرات خلال شهر رمضان حرصا علي راحة الطلاب . 

وكشفت ادارة كلية الاعلام انه تم تعديل زمن المحاضرات و توقيتها لتتناسب مع مواعيد الصيام و الإفطار خلال الشهر الكريم ، وأن الكلية حرصت خلال وضع هذه الجداول الدراسية توفير الراحة اللازمة للطلاب . 

كما قد سبق و أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن المواعيد الرسمية لطلاب البكالوريوس و الدراسات العليا خلال شهر رمضان الكريم . 

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، إن الكلية قامت بتخفيض زمن المحاضرات إلى 40 دقيقة فقط طوال شهر رمضان الكريم تسهيلا على الطلاب . 

وكانت قد أكدت عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، إلى أن الدراسة سوف تبقي كما هي مع مراعاة تقليل زمن المحاضرة مع الحفاظ علي نفس طريقة الدراسة من حيث تكون محاضرات حضورية بلقاء مباشر، وأما عن طلاب الساعات المعتمدة فسوف يستمر علي سير الدراسة خلال شهر رمضان بنفس الوتيرة حيث يكون 25% أوفلاين offline، و 75% أونلاين Online مع تطبيق قرار تقليل وقت وزمن المحاضرات.

اعلام القاهرة
اعلام القاهرة
اعلام القاهرة
اعلام القاهرة
اعلام القاهرة
اعلام القاهرة
اعلام القاهرة
اعلام القاهرة
اعلام القاهرة
اعلام القاهرة
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