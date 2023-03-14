مسلسلات رمضان 2023..كل ماتريد معرفته عن جعفر العمدة| ثلاث برومهات وقنوات العرض

مسلسلات رمضان 2023.. أيام قليلة وينطلق المارثوان الرمضاني الذي يشارك فيه عدد من المسلسلات المهمة، ومن بينهم مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان والذي نرصد كل تفاصيل وماتحتاج معرفته عنه قبل إنكلاق موسم مسلسلات رمضان 2023.



انتهاء تصوير مسلسل جعفر العمدة

أعلن محمد سامى الانتهاء من تصوير المسلسل قائلا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: فركش مسلسل جعفر العمدة، ربنا ما يقطعلنا عادة، ودايمًا الحمد لله بخلص تصوير قبل رمضان، إن شاء الله بوعد الجمهور بمسلسل يليق بثقتهم الغالية.

مسلسل جعفر العمدة



الأغنية الدعائية لمسلسل جعفر العمدة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل جعفر العمدة الأغنية الدعائية للمسلسل والتى تحمل اسم أنا قادر، من غناء أحمد سعد واداء صوتي لهشام الجخ.

الأغنية من كلمات هشام الجخ وألحان أحمد سعد توزيع كوليكس بوي ورؤية فنية أندرو داوود والإخراج لمحمد سامي.

مسلسل جعفر العمدة

ابطال مسلسل جعفر العمدة

المسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين وتأليف وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل جعفر العمدة

كشف المخرج محمد سامى عن تفاصيل عمله الجديد جعفر العمدة الذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل وتحدث عن تعاونه مع محمد رمضان.

وقال محمد سامى خلال لقاء له نشرته الشركة المنتجة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى: المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول رجل يفقد ابنه الرضيع ويظل يبحث عنه طوال حياته على الرغم من أنه بجواره وموجود معه.

وأضاف محمد سامى : التعاون مع محمد رمضان لانه من الشخصيات الذكية وبيننا نوعا من الكيمياء حيث تجمعنا سويا أفكار واحدة ورؤيا متوافقه إلى حد بعيد.

وأوضح محمد سامي، أن الفنانة هالة صدقى ستكون مفاجأة هذا العمل حيث تقدم شخصية جديدة ومختلفة عليها وأتمنى أن ينال العمل نجاحا كبيرا عند عرضه مثلما حققناه انا ورمضان فى أعمال سابقة.

مسلسل جعفر العمدة

جعفر العمدة يتصدر التريند

أحتفل الفنان محمد رمضان، بتصدر إعلان مسلسل “جعفر العمدة”، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.

وكتب محمد رمضان في منشور له عبر إنستجرام: “الحمد لله إعلان جعفر العمدة تريند رقم واحد".

بروموهات جعفر العمدة

طرحت الشركة المنتجة ثلاث بروموهات دفعة واحدة لمسلسل محمد رمضان الجديدة جعفر العمدة، الأول أكشن ظهر فيه رمضان وهو يقوم بالدفاع عن نجله ، بينما البرومو الثاني تضمن بعض المقاطع الدرامية التى يظهر فيها زواجاته الأربعة في المسلسل، أما الأخير فكان كوميدي لعدد من المشاهد التى تجمعه بزينة ومي كساب والتي تلعب الدور الكوميدي فى المسلسل.

مسلسل جعفر العمدة



قنوات عرض جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة حصريا، علي قنوات DMC، خلال شهر رمضان، إلى جانب منصة “واتش ات".



جدل جعفر العمدة

أثير جدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما الفنان محمد رمضان، صورة من كواليس مسلسل “العمدة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان برفقة الفنانة منة فضالي، وعلق على الصورة، كاتبًا: “جعفر ونرجس بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني”.