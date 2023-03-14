مسلسلات رمضان 2023.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين عبدالعزيز

يشهد موسم رمضان القادم منافسة قوية بين العديد من المسلسلات، ومن أهمها مسلسل ضرب نار للفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز فى ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسلهما الأخير اللى ملوش كبير، والذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى النقاد والجمهور.





بداية تصوير ضرب نار

أحمد العوضي

وبدأ الثنائى أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز تصوير أولى مشاهد مسلسلهما الجديد ضرب نار يوم 13 من شهر ديسمبر الماضي، وذلك داخل أحد الديكورات الأساسية للمسلسل، حيث بدأ المخرج مصطفى فكري في تصوير المشاهد الداخلية أولا ثم بدأ فى تصوير جميع المشاهد الخارجية للمسلسل والتى تتطلب التصوير فى العديد من شوارع القاهرة، وتحديدا شارع شبرا وهي المنطقة التى تقيم فيها مهرة أبو الليل التى تجسدها ياسمين عبد العزيز ضمن أحداث المسلسل.





أحمد العوضي

الترويج للمسلسل

ومنذ انطلاق تصوير أحداث المسلسل وأعتمد بطل العمل أحمد العوضي الترويج له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث كان يقوم بطرح صورة من كواليس العمل بشكل شبه يومي، مع كتابة التعليقات التى يتفاعل معها الجمهور.





ونجح أحمد العوضي فى الترويج للمسلسل بهذه الطريقة، والذى أعتمد فيها على جمهور السوشيال ميديا، ولم تنتهى خطة أحمد العوضي للترويج لمسلسله الجديد عند هذا الحد، بل كان يقوم بعمل مسابقات لجمهوره.





ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مسابقات أحمد العوضي لجمهوره

مسلسل ضرب نار

وكانت المسابقة الأولى عبارة عن اختبار للجمهور عن تفاصيل شخصيته، حيث أطلق هذه المسابقة فى الأسابيع الأولى من التصوير وكتب على صفحته الشخصية قائلا: الشخصية في رمضان الجاي مفاجأة لأخواتي الأبطال.. تفتكروا إيه الشخصية اللي هعملها بعد الخديوي؟.. اللي هيتوقع صح هيحضر معايا يوم تصوير.



وأيضا من المسابقات التى أجرها أحمد العوضي للترويج للمسلسل كانت منذ عدة أسابيع وكتب قائلا: “أكتر محل كاوتش أو معرض عربيات فان أو محل دهانات هيعمل خصومات لاخواتنا الشقيانين هروحله المحل وأعزم نفسي عنده على كوباية شاى” وذلك نظرا للشخصية التى يقدمها فى المسلسل وهي ميكانيكي إطارات للسيارات.

أحمد العوضي

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكسب ياسمين عبد العزيز

ومنذ انطلاق تصوير مسلسل ضرب نار والذي يجمع أحمد العوضي بزوجته ياسمين عبد العزيز، ويتفوق العوضي على زوجته ياسمين فى الترويج للمسلسل، وذلك يعود إلى أن ياسمين عبد العزيز من الممثلات اللاتي لايحرصن على التفاعل مع الجمهور عبر السوشيال ميديا على عكس العوضي الذي يتواجد بشكل يومي مع الجمهور للرد عليهم وطرح صور جديدة.





أشهر “لازمات” وإفيهات العوضي وياسمين فى ضرب نار

بعد نجاح مسلسل اللى ملوش كبير للعوضي وياسمين عبد العزيز العام قبل الماضي كان هناك الكثير من الأسباب وراء هذا النجاح وأهمها أشهر “لازمات” المسلسل والتى كان منها “وحش الكون” و"على الله حكايتك" وأعتبر البعض أنهما من أكبر أسباب نجاح المسلسل فى هذا التوقيت، لذلك حرص الثنائى خلال هذا العام على أن يكون مسلسل ضرب نار به العديد من اللازمات المختلفة لتساعد فى نجاح المسلسل وجاء معظمها فى البرومو التشويقي الذى تم طرحه مؤخرا وكان منها:

ـ اللى يقابل التاني حلال على التاني

ـ الحب مفهوش راحة

ـ العيار اللى أضرب ميرجعش تاني

ـ أحلى على أحلى

ـ عشنا شقيانين وهنموت أبطال

ـ مهرة قلبي



طرح البرومو التشويقي لمسلسل ضرب نار

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، برومو المسلسل، وسيطر على البرومو الأكشن والإثارة والغموض.

بوستر ضرب نار

فظهرت ياسمين عبد العزيز في البرومو بدور مهرة، هذه الفتاة التي تمر بظروف عصيبة وقصص مأساوية، فتصارع الحياة من أجل العيش في حياة كريمة، كما تقع في حب جابر الكوماندا، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي.

بوستر ضرب نار

أبطال مسلسل ضرب نار

تفاصيل مسلسل ضرب نار مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

أحمد العوضي

القنوات الناقلة للمسلسسل

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة للمسلسل عن عرض ض"ضرب نار" لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بشكل حصري على قناة on tv وقناة أبو ظبي.