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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بحجم مدينة لندن.. انفصال جليدي عملاق ينذر بكارثة في القطب الجنوبي

القطب الجنوبي
القطب الجنوبي

بحجم مدينة لندن.. انفصلت قطعة كبيرة من الجليد بالقطب الجنوبي المتجمد بعد عقد من هور تشققات حيث سجل تصوير جوي ثاني انشقاق في القطب بانتاركتيكا خلال عامين فقط. 
 

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وقال عالم البيئة جيرانت تارلينغ "سيكون لجبل جليدي بهذا الحجم تأثير كبير على النظم البيئية للمحيطات التي تدعم التنوع الغني للحياة البرية البحرية الموجودة في هذه المنطقة القطبية الجنوبية.

 

 قد تكون هذه التأثيرات إيجابية وسلبية». وذلك وفق ما نشر موقع «ساينس إليرت» العلمي المتخصص.


ويضيف تارلينغ "عندما يذوب الجبل الجليدي فإنه سيطلق الكثير من العناصر الغذائية التي يمكن أن تفيد نمو النباتات المجهرية مثل العوالق النباتية في قاعدة شبكات الغذاء المحيطية. 

 

لكن الجانب السلبي هو أن هذا الذوبان نفسه على هذا النطاق الواسع يفرغ الكثير من المياه العذبة في المحيط؛ ما يقلل مستويات الملوحة ويجعل المياه غير مناسبة للعديد من العوالق النباتية والعوالق الحيوانية التي تتغذى عليها. 

 

ويمكن أن تتدفق هذه التأثيرات بعد ذلك إلى أعلى شبكة من الغذاء للأسماك والطيور والفقمات والحيتان».

 

وتُظهر اللقطات الجوية الديناميكية، التي سجلتها هيئة المسح البريطاني لأنتاركتيكا (BAS)، مدى كتلة الجبل الجليدي المنفصل، والتي تبدو وكأنها صفيحة لا نهاية لها حتى بارتفاعها في الهواء. 

 

لكن ما يمكننا رؤيته لا يزال مجرد جزء بسيط من كتلة الجبل الجليدي، حيث يمتد معظم كتلته مئات الأمتار في الأعماق.

بحجم مدينة لندن الجنوبي الجليد

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