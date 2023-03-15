بالتعاون مع المجتمع المدني|جامعة الفيوم: كلية الخدمة الاجتماعية تنظم معرض «أهلًا رمضان».. صور

افتتح الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "أهلًا رمضان" والذي تنظمه كلية الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم.

بحضور الدكتور أحمد حسني، عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح د. عاصم العيسوي أن تنظيم مثل هذه المعارض بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يأتي انطلاقًا من المسئولية المجتمعية التي تتبناها الجامعة تجاه أبنائها الطلاب وتُعد صورة من صور المشاركة المجتمعية، وأشاد العيسوي بالمستوى المتميز للمعرض وجودة المعروضات التي تعكس جهود المنظمين للمعرض.



وأشار د. أحمد حسني إلى حرص الكلية على إقامة مثل هذه المعارض لتقديم منتجات للطلاب بجودة عالية وبأسعار رمزية، مضيفًا أن المعرض يضم عدد من المنسوجات والمشغولات اليدوية والإكسسوارات والفوانيس والملابس والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تناسب الطلاب.

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