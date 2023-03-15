عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلوك رياضي.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من الطائرة|شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صورة جديدة وفيديوهات مع متابعيها من الطائرة، وذلك خلال توجهها إلى العاصمة الإيطالية روما، ونشرت الصور  عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت بإطلالة رياضية وناعمة .

 

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

 

وظهرت سيرين عبد النور، ترتدي سويت شيريت باللون الرمادي وبتصميم الاوفر سايز، وبأكمام طويلة وعليه بنطال رياضي بنفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة رياضية وناعمة.
 

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

تتخطى 20 مليون جنيه.. ساعة عمرو دياب بحفل هاني شنودة تثير الجدل

 

واختارت   سيرين  تسريحة شعر ناعمة وانسيابية وقامت بتركه منسدلًا عبر كتفيها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

سيرين عبد النور

 

ولم تتكلف سيرين عبد النور في وضع الماكياج، واختارت وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر والماسكرا، والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز من جمال عينيها.

 

سيرين عبد النور


 
ولم تتكلف  سيرين  في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت الظهور بإطلالة ناعمة ورياضية .

سيرين سيرين عبد النور إطلالة سيرين عبد النور تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور إطلالات سيرين عبد النور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

خالد الغندور ينشر قرار فيفا ضد الاهلي بسبب كأس العالم للأندية.. شاهد

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمته مع الزمالك

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

موضوعات متعلقة

لسة مع بعض.. صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

بعد سخريتها من ياسمين عز.. إطلالات أثارت الجدل لـ جويل مردينيان.. شاهد

مشابه لأفلام الأبيض والأسود.. أصالة تفاجئ متابعيها بإطلالة من الخمسينات

شاهد| سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

ترشيحاتنا

تبدأ من مليون ريال ... إطلاق مزاد اللوحات المميزة الجديد بالسعودية 

هل الإنسان الصالح يرتكب المعاصي والذنوب؟ وكيل بالأوقاف يوضح

أقل سعر للدولار اليوم الأربعاء 15-3-2023

صفعة للرئيس السابق.. ألد أعداء ترامب يدلي بشهادته في قضية نجمة الأفلام الإباحية

الثلوج تغطي جبال اللوز بالسعودية| فيديو

مخاطرة في مباراة الزمالك سينفذها فيريرا.. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

ضحى بنفسه .. رجل ذكي ينقذ ابنته من الموت في أستراليا | تفاصيل

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

الكنافة الغرقانة والشرقانة .. هتبقى ترند رمضان السنة دى

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ