بلوك رياضي.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من الطائرة|شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صورة جديدة وفيديوهات مع متابعيها من الطائرة، وذلك خلال توجهها إلى العاصمة الإيطالية روما، ونشرت الصور عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت بإطلالة رياضية وناعمة .

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

وظهرت سيرين عبد النور، ترتدي سويت شيريت باللون الرمادي وبتصميم الاوفر سايز، وبأكمام طويلة وعليه بنطال رياضي بنفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة رياضية وناعمة.



واختارت سيرين تسريحة شعر ناعمة وانسيابية وقامت بتركه منسدلًا عبر كتفيها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

سيرين عبد النور

ولم تتكلف سيرين عبد النور في وضع الماكياج، واختارت وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر والماسكرا، والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز من جمال عينيها.

سيرين عبد النور





ولم تتكلف سيرين في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت الظهور بإطلالة ناعمة ورياضية .