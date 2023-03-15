عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروض مسرحية وألعاب تفاعلية بمكتبة الإسكندرية تزامناً مع اليوم العالمي للمياه

احتفالية لليوم العالمي
احتفالية لليوم العالمي للمياه

استضافت مكتبة الإسكندرية زوّارها ضمن أمسية ثقافية بالتعاون مع المركز الاستكشافى التابع لوزارة التربية والتعليم فرع القصر بالإسكندرية، وتم تقديم بعض العروض المسرحية، والألعاب التفاعلية عن قضية المياه وأهمية الحفاظ عليها من التلوث وحسن استخدامها تطبيقاً لحملة كل نقطة بتفرق.

حفاظًا على حياة المواطنين.. إزالة الأجزاء الخطرة من عقارين وسط الإسكندرية

الإسكندرية تستعد لموجة الطقس السيئ.. فيديو

يأتي ذلك تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم ووكيل الوزارة، وهاني سعيد مدير المركز الاستكشافي فرع القصر، والمخرجة الدكتورة هاله بطيشه ، واستكمالاً لفاعليات الأسبوع المائي واليوم العالمي للمياه بمختلف الجمهورية.

وأكد المهندس أحمد جابر حرص الشركة على توعية المواطنين وترشيد استهلاك المياه وحسن استغلالها والعمل سوياً جاهدين علي تقليل الفاقد وتوعية الأجيال الجديدة والنشء للحفاظ عليها، كما أوصى بزيادة أعداد القوافل المائية وزيادة عدد الأنشطة مع الأطفال لرفع الوعي المائي وبناء أجيال مدركة لقضية المياه وأهمية الحفاظ عليها.

الاسكندرية التربية والتعليم مكتبة الاسكندرية مديرية التربية والتعليم اليوم العالمي للمياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

خالد الغندور ينشر قرار فيفا ضد الاهلي بسبب كأس العالم للأندية.. شاهد

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمته مع الزمالك

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ترشيحاتنا

سعر جوال Samsung Galaxy Z Fold4 في الإمارات

كلاكيت عاشر مرة|أسامة نبيه يبلغ إدارة الزمالك بالرحيل.. وكارتيرون مرفوض

السحب والحرمان منها.. تعديلات جديدة تخص الجنسية الروسية المكتسبة

خبير بترولى: وفرنا 20 مليار دولار سنويا بعد الاكتفاء الذاتي من الغاز

جلسات علاج كيماوي.. دينا حايك تعلن تفاصيل تعافيها من سرطان الثدي

ما دليل تحريم الحسد من القرآن والسنة؟ علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

ضحى بنفسه .. رجل ذكي ينقذ ابنته من الموت في أستراليا | تفاصيل

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ