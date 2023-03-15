عروض مسرحية وألعاب تفاعلية بمكتبة الإسكندرية تزامناً مع اليوم العالمي للمياه

استضافت مكتبة الإسكندرية زوّارها ضمن أمسية ثقافية بالتعاون مع المركز الاستكشافى التابع لوزارة التربية والتعليم فرع القصر بالإسكندرية، وتم تقديم بعض العروض المسرحية، والألعاب التفاعلية عن قضية المياه وأهمية الحفاظ عليها من التلوث وحسن استخدامها تطبيقاً لحملة كل نقطة بتفرق.

يأتي ذلك تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم ووكيل الوزارة، وهاني سعيد مدير المركز الاستكشافي فرع القصر، والمخرجة الدكتورة هاله بطيشه ، واستكمالاً لفاعليات الأسبوع المائي واليوم العالمي للمياه بمختلف الجمهورية.

وأكد المهندس أحمد جابر حرص الشركة على توعية المواطنين وترشيد استهلاك المياه وحسن استغلالها والعمل سوياً جاهدين علي تقليل الفاقد وتوعية الأجيال الجديدة والنشء للحفاظ عليها، كما أوصى بزيادة أعداد القوافل المائية وزيادة عدد الأنشطة مع الأطفال لرفع الوعي المائي وبناء أجيال مدركة لقضية المياه وأهمية الحفاظ عليها.