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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من أجل “عام الكفاءة”..ميتا تتخلى عن خطط NFT وتستبدلها بالتركيز على Reels

ميتا تتخلى عن خطط
ميتا تتخلى عن خطط NFT

قررت شركة ميتا تخليها عن خطط الاستثمار في تقنية التشفير NFT على منصاتها فيسبوك وإنستجرام، بعدما كانت الشركة تنوي أيضا إدخالها لمشروع ميتافيرس، حيث انتشرت التقنية بشكل كبير استطاعت من خلاله جذب عدد كبير من الأشخاص.   

 

وقال ستيفان كاسرييل ، رئيس قسم التجارة والتكنولوجيا المالية في ميتا ، في تغريدة على تويتر، إن ميتا تختتم عملها مع تقنية NFT على فيسبوك وإنستجرام، مضيفا أن القرار يعني أن ميتا ستنهي اختباراتها الخاصة بسك وبيع NFT على إنستجرام وفيسبوك في الأسابيع المقبلة. 

 

وأوضح كاسريل أن الشركة تنظر عن كثب إلى ما تعطيه الأولوية لزيادة التركيز، مؤكدا على أن الشركة بصدد إنهاء خطط NFT في الوقت الحالي للتركيز على طرق أخرى لدعم المبدعين والأفراد والشركات. 

 

وأشار إلى أنه بدلاً من ذلك ، تركز الشركة على المجالات التي يمكنها إحداث تأثير على نطاق واسع ، مثل المراسلة وتحقيق الدخل على Reels وتحسين Meta Pay.

 

وبحسب موقع The Verge فإن التخلي خطط الاستثمار في تقنية NFT هي إحدى ضحايا حملة الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج لجعل عام 2023 "عام الكفاءة"، بعدما فقدت الشركة أكثر من 70٪ من قيمتها العام الماضي، مما يجعلها واحدة من أسوأ الشركات أداءً في "إس وبي 500". 

 

وفقا للموقع فإنه حتى مع تخلي ميتا عن NFT ، تندفع شركات أخرى إلى السوق في هذا المجال، حيث يواصل Reddit الترويج لعدد من الخطط الخاصة بـ  NFT ، كما وأعلنت Sesame Street عن تعاونها في مجال NFT. 

 

جدير بالذكر أن الشركة أعلنت منذ ساعات أنها بصدد تسريح 10 آلاف موظف، وستقوم بإلغاء حوالي 5 آلاف فرصة عمل، وذلك كجزء من خطة أكبر لتسوية هيكل إدارة الشركة.   

 

 

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