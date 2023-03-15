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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة محمد عبد الوهاب: أبي أضاف الكثير للموسيقى العربية.. فيديو

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

قالت عفت محمد عبد الوهاب نجلة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، إن أبيها أعطى كثيرا للفن منذ صغره لسنين، حبا فى الفن والبلاد العربية تحتفل به وبأسمه حتى فى فرنسا يتم تكريمه.

وأكدت "عفت"  خلال تصريحاتها لبرنامج " من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، أن تكريمه فى البلاد العربية والأجنبية يدخل السرور على قلوبهم، مضيفة أنه كان يستحق ذلك التكريم وأن العالم لم ينساه، لانه فنان قلما يجود الزمان بأسمه.

وأوضحت نجلة الفنان محمد عبد الوهاب، أن احفادة اعددهم كبيرة، لذلك أجتهدوا على تكوين شركة تسمي "شركة محمد عبد الوهاب"، لمحاولة تفيهم الشباب ما هى مزيكا عبد الوهاب، لانها مزيكا تستحق أن تدرس.

ونوهت "عفت" أن أبنها تعلم العزف على العود و أحيانا يستمتع بالغناء ولكنه أجنبى، مضيفة أن أبنها يضرب على الجيتار و يحب المزيكا ويرغب الى مزيكا عبد الوهاب.

عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الفن

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