الرئيس التونسي: واجبنا الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في كافة المجالات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إننا نخوض اليوم معركة تحرير وطني وأن واجبنا المقدّس في أي موقع هو الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في كافة المجالات.

جاء ذلك - وفقا لبيان صدر عن الرئاسة التونسية أمس الثلاثاء - خلال استقبال قيس سعيد رئيس مجلس نوّاب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.

كما أكّد الرئيس التونسي على أن بلاده تتوفر فيها كافة مقومات النجاح ويجب أن تتضافر الجهود من أجل أن يعيش التونسي مكرّما في وطننا العزيز.

وأشار إلى أنه تم احترام كافة المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية والحوار الوطني والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين.

وجدد الإعراب عن الإصرار على المضي قدما من أجل القضاء على الفساد وأسبابه وعدم العودة إلى الوراء.