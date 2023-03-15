كاشفة هدف المسيرات.. روسيا: أنشطة أمريكا قرب الحدود تثير القلق

رفض السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أي أنشطة للجيش الأمريكي على مقربة من حدود روسيا، واصفًا إياها بـ"غير المقبولة" وتثير القلق.

وقال أنطونوف، اليوم الأربعاء في بيان: "إن النشاط غير المقبول للجيش الأمريكي بقرب شديد من حدودنا أمر مثير للقلق".

وأَضاف أنطونوف: "نحن ندرك جيدًا الغرض من استخدام مثل هذه الطائرات المسيرة الاستطلاعية والآلات الهجومية"، مؤكدا أن الطائرات الأمريكية المسيرة تجمع معلومات استخباراتية تستخدمها كييف بعد ذلك لضرب روسيا.

ولفت إلى أن موسكو تعول أن "توقف الولايات المتحدة الرحلات الجوية بالقرب من الحدود الروسية".

يأتي ذلك خلال رده على سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت أمس تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأوضح البيان، أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.

وأضاف "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".