مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية في شهر رمضان الكريم وعيد الفطر| تفاصيل

عدل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمولات والمقاهي والكافيهات في شهر رمضان الكريم لتتناسب مع العادات والطقوس الخاصة بالشهر الكريم في مصر وحتى إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد غلق المحال في شهر رمضان الكريم

وأصدر وزير التنمية المحلية قرارا وافق عليه مجلس الوزراء أمس، باستثناء من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، يتم تعديل مواعيد غلق المحال التجارية في شهر رمضان المعظم وحتي إجازة عيد الفطر المبارك لتكون:

-بدء العمل بالمواعيد الجديدة لغلق المحال اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.



-غلق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات يومياً الساعة 2 صباحا.

_ استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

_ غلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً الساعة 10 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

-استثناء محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران من المواعيد السابقة مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.