تفاصيل الطرح الجديد لأراضى الإسكان

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال أيام المرحلة الثانية من أراضي برنامج "مسكن" وذلك ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بمختلف مستوياتها بالمدن الجديدة والتي أبرزها هيئة المجتمعات.

ويشمل الطرح الجديد بالمرحلة الثانية 290 قطعة أرض مميزة وأكثر تميزا ومتوسطة مختلفة المساحات في 10 مدن جديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الإقبال الكبير من المواطنين على حجز قطع الأراضي السكنية بمختلف مستوياتها في المدن الجديدة ضمن برنامج "مسكن" ، يعد دليلا على نجاح توجه الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، لتنمية المدن الجديدة، التى تسهم فى استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن الحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني https://reserve.newcities.gov.xn--eg%22-u7g/"،



وشمل الطرح الأول 305 قطع أراضٍ بالمحاور الإسكانية المختلفة، موزعة كالتالي: 143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن “القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – أسيوط الجديدة – المنصورة الجديدة”، بجانب 104 قطع أراضٍ بمحور الأراضي المميزة، بمدن “السادات – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة”، بالإضافة إلى 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدينتى “النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان”.