عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفاصيل الطرح الجديد لأراضى الإسكان

قطع أراضي
قطع أراضي

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال أيام المرحلة الثانية من أراضي برنامج "مسكن" وذلك ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بمختلف مستوياتها بالمدن الجديدة والتي أبرزها هيئة المجتمعات.

 

ويشمل الطرح الجديد بالمرحلة الثانية  290 قطعة أرض مميزة وأكثر تميزا ومتوسطة مختلفة المساحات  في 10 مدن جديدة.

الإسكان: زيادة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية 139%

الإسكان: موازنة العام المالي المقبل تزيد 139% عن 2019/2020

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الإقبال الكبير من المواطنين على حجز قطع الأراضي السكنية بمختلف مستوياتها في المدن الجديدة  ضمن برنامج "مسكن" ، يعد دليلا على نجاح توجه الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، لتنمية المدن الجديدة، التى تسهم فى استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن الحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني https://reserve.newcities.gov.xn--eg%22-u7g/"، 
 

وشمل الطرح الأول 305 قطع أراضٍ بالمحاور الإسكانية المختلفة، موزعة كالتالي: 143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن “القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – أسيوط الجديدة – المنصورة الجديدة”، بجانب 104 قطع أراضٍ بمحور الأراضي المميزة، بمدن “السادات – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة”، بالإضافة إلى 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدينتى “النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان”.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع الأراضى السكنية أرض مميزة وأكثر تميزا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

الحق اشتري| شعبة الذهب تفجر مفاجأة جديدة خلال الفترة المقبلة

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

متنخدعوش والشتاء مكمل.. الأرصاد تحذر من حالة التقلبات الجوية وتكشف موعد انتهائها

موسيماني يخلف فيريرا في الزمالك.. تفاصيل تكشف الحقيقة

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

شوبير يزف خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

موضوعات متعلقة

الإسكان تبحث إجراءات توطين صناعة طلمبات المياه محليا

ترشيحاتنا

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

نصدر الأسمدة.. رئيس النصر للكيماويات الوسيطة: أصبحنا الشركة الأولي فى مصر اعتمادا

النصر للكيماويات الوسيطة يعلن موعد تشغيل مصنعي الكلور وفوق أكسيد الهيدروجين

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيلًا بـ عنوان "قلع إنتاجية"

تفاصيل الطرح الجديد لأراضى الإسكان

مصر للطيران تعتزم نقل شحنات اللحوم المبردة من تشاد إلى القاهرة حتى نهاية رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سليم لمدة 4 قرون تحت قاع البحر.. فستان يثير ذهول الخبراء| تفاصيل

خطر يهدد صحتك في رمضان.. مشروبات ساخنة وباردة شائعة

سجَّلها عالم ياباني من منزله .. شاهد لحظة اصطدام نيزك بـ القمر

نوة الحسومات تبلغ ذروتها| تفاصيل انقلاب الطقس.. وهذه المحافظات تعلن الطوارئ

فيديو

الأهلي في كأس العالم للأندية بنسخة 2025 .. تفاصيل النظام الجديد

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ