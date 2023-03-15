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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2001 يواجه فيوتشر اليوم في دوري الجمهورية

صدى البلد

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١  اليوم الأربعاء، مع ضيفه فيوتشر، في المباراة التي تقام بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب.

يدخل «أهلي ٢٠٠١» المباراة وفي رصيده ٤٥ نقطة، جمعها من الفوز في ١٤ مباراة والتعادل في ٣ مباريات، والخسارة في ٤ مباريات، حيث فاز على فيوتشر ٢ - ١، وخسر أمام سموحة بنفس النتيجة، وتعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى فاركو وعلى الزمالك بنفس النتيجة، وعلى الإسماعيلي ٣ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ٣، وفاز على حرس الحدود ٥ - ٢، وخسر أمام الجونة صفر - ١، وفاز على المقاصة ٥ - صفر، وعلى إنبي ٥ - ٢، وعلى أسوان ٢ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وتعادل مع بيراميدز ١ - ١، وفاز على زد ٢ - ١، وعلى المقاولون العرب ٢ - صفر، وعلى غزل المحلة ٢ - ١، وفي المرحلة النهائية خسر أمام إنبي ٢ - ٣، وتعادل مع المقاولون ١ - ١، وخسر أمام بيراميدز ٢ - ٣، مسجلًا ٤٥ هدفًا مقابل ٢٤ هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة الثانية من البطولة فرق الأهلي وسموحة والمقاولون العرب وبيراميدز وفيوتشر وإنبي والاتحاد وفاركو والجونة وزد.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠١ شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدرباً مساعداً وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد السيد إخصائي التدليك.

 

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ فيوتشر دوري الجمهورية للشباب الاسماعيلي فاركو

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